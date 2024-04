Os tops ‘lenço’ estão de volta com mais força nesta temporada: aqui estão algumas formas elegantes de usá-los

Existem estilos que desafiam o mundo da moda, não importam as novas tendências, conseguem manter-se no gosto das mulheres, voltando a eles ano após ano. Esse é o caso das blusas de lenço, que trazem glamour e sensualidade a um look sem muitos elementos.

Desta vez vamos falar sobre a peça que consegue roubar o protagonismo dos nossos looks para climas quentes, não é preciso exagerar para parecer glamorosa, além disso, fará com que seu visual se eleve ao máximo e chame a atenção para onde quer que vá.

Lembre-se de que a moda deve ser uma aliada, não uma inimiga, não importa o seu tamanho ou peso, o que você veste deve fazer você se sentir segura e bonita, não deixe que o que você vê na televisão defina sua percepção de si mesma.

Blusas 'pañuelo' Pinterest (Pinterest)

Os tops ‘lenço’ são o básico da temporada

Os lenços são quase tão versáteis quanto as próprias calças jeans. Ao longo dos anos, têm sido usados como acessórios no pescoço, nos pulsos e até nos tornozelos, mas há quem tenha levado esta peça a um nível mais alto, como uma blusa que não faz mais do que desencadear a sensualidade e elegância das mulheres.

Não se assuste, pois não se trata apenas de amarrá-los deixando à mostra áreas que você não gostaria que fossem vistas, existem diferentes formas de amarrá-los e incorporá-los em seus looks que com certeza você não vai querer deixar de experimentar, não importa o seu tamanho ou idade, são perfeitos para todos.

Como usar tops lenço?

Se você ainda acredita que há apenas uma maneira de usar com estilo e elegância este tipo de peça, então aqui estão algumas dicas para enfrentar esta temporada quente da forma mais glamorosa. Dá aquele toque diferente ao seu outfit, chegou a hora de brilhar e como diria Rihanna, “brilhe tanto como um diamante”.

O segredo para usar um lenço ou bandana com estilo está na forma de amarrá-lo, existem várias maneiras de fazer isso e tenho certeza de que se adaptará perfeitamente às suas necessidades, aqui estão algumas opções.

Top ‘lenço’ com calça de pregas

A moda está se inclinando para os ternos de alfaiataria, se você também quer aderir a este estilo, sem perder aquele toque casual e feminino, então uma top ‘lenço’ tipo halter, que cobre parte do abdômen se combinada com calças de prega estilo alfaiataria, você estará pronta para um evento e até mesmo para o escritório.

Transforme seu lenço em um bustiê sexy

Desde que Selena Quintanilla popularizou o bustiê, esta peça não parou de ser uma das favoritas das amantes da moda, e os lenços também podem se tornar um, tudo que você precisa fazer é colocar um top 'bandeau' com decote em forma de coração e começar a amarrar o lenço ao redor, adicione uma calça jeans estilo mom para um visual casual.

Transforme-o numa blusa assimétrica

Você vai perceber que os lenços, cachecóis ou bandanas são perfeitos para todas as idades, aqui deixamos uma proposta para criar um top assimétrico ultra chique com acessórios para dar aquele toque glamouroso ao seu estilo.