As revelações deste domingo (21) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Vermelho é sua cor da sorte. Compre uma passagem, é hora de você conhecer outros lugares! Lembre-se que a saúde é o mais importante, então cuide-se. Não invente problemas onde não existem, dedique o fim de semana à meditação e à paz interior.

Recomendados

Touro

O dinheiro flui para você. Não dê atenção a fofocas e boatos, pois são apenas um sinal de que você está brilhando e que as pessoas estão olhando para você. Sorte neste domingo com os números 05 e 17, e esse dia também será ideal para começar a comemorar seu aniversário. Além disso, o azul é a sua cor da sorte, tenho no corpo.

Gêmeos

No amor a situação não é a ideal, seu parceiro pode estar sendo infiel, então é hora de você ter uma conversa clara. Sorte neste final de semana com os números 09 e 18. Verde é a sua cor da sorte e você receberá um convite para viajar, aproveite, pois sair da rotina o ajudará a renovar as energias e a se sentir melhor.

Câncer

Uma viagem de férias está chegando, aproveite ao máximo. Mantenha o foco em tudo que você faz. Você receberá dinheiro extra para lucros ou economias. Muita sorte neste domingo com os números 13 e 40, e o amarelo é sua cor de abundância.

Leão

Muita sorte neste domingo com os números 23 e 49, e o vermelho é sua cor de abundância. Passe tempo com sua família e entes queridos. Dê a si mesmo uma mudança de visual. Troque seu celular por um mais recente, você merece se cuidar.

Virgem

Passe algum tempo arrumando sua casa para se sentir mais confortável. Reflita sobre um ex-parceiro e considere a possibilidade de conversar com essa pessoa para fazer as pazes. Aproveite a natureza indo relaxar no campo no domingo, não se esqueça que você também precisa de um tempo para si.

Com informações do site Nueva Mujer