Mude seu banheiro para um estilo industrial e faça com que pareça moderno

Um grande apartamento, com grandes janelas e espaços abertos, é o melhor exemplo do banheiro industrial que surgiu em meados do século passado em Nova York, como resultado das indústrias e armazéns que os jovens estavam transformando em casas e locais de trabalho.

Se destaca por oferecer amplitude, seja pela sua luminosidade e colorido sóbrio, deixando à vista tubagens ou vigas que compõem sua estrutura e até mesmo a reutilização de artigos antigos.

Como adotar este estilo? É simples, comece pelo banheiro, que é um dos lugares que mais pode se destacar sem precisar modificar seu tamanho ou localização.

Estas são as chaves deste tipo de design:

Cor

A base do estilo industrial são os tons neutros e escuros, como o cinza, preto, branco e marrom, em sua diversidade de tons.

Lembre-se de contrastar esta gama com tons verdes e creme (Dreamstime)

Com eles, você cria uma base sólida, tanto em seus principais muros como nos detalhes, seja nos móveis ou acabamentos. Lembre-se de escolher uma tinta resistente à umidade.

Pavimento e paredes

Assim como os vemos nas grandes construções, materiais como o concreto, aço e metal também podem ser aplicados no seu banheiro.

Cada vez há mais revestimentos que se assemelham a este tipo de acabamentos, por isso esta é uma ótima opção na transformação deste espaço.

Sanitário

Há modelos que se ajustam mais a este estilo, como os de uma única peça, com tanque e bacia integrados.

Cambia tu baño a un estilo industrial y hazlo lucir de vanguardia Este diseño sigue ganando terreno en la decoración del hogar por ser un estilo urbano y moderno, con detalles crudos y minimalistas (Cortesía)

À primeira vista, eles parecem simples, mas são extremamente modernos e eficientes, o que facilita a sua limpeza e a otimização do espaço. Você pode encontrá-los em várias tonalidades claras, mas também em preto.

Mobiliário

A madeira é outro material que não pode faltar no estilo industrial, pois proporciona um toque natural e acolhedor aos espaços abertos e bem integrados, além de resistência às condições típicas de um banheiro, como a umidade. Podemos utilizá-la em armários, gavetas e prateleiras; também em vigas, painéis e molduras.

Iluminação

Este elemento, estratégico neste tipo de design, é fundamental para dar o toque especial.

Você pode deixar espaços abertos ou também incluir luz artificial difusa (Dreamstime)

Quantas vezes não nos maravilhamos com os grandes lustres e a boa iluminação das lojas ou armazéns que entramos? Bem, é hora de fazer o mesmo em nosso banheiro, tanto com focos ou lâmpadas que se destacam quanto com os embutidos.

Misturador e acessórios

Esta é a ‘cereja do bolo’ neste tipo de decoração. Atualmente, há uma grande variedade de acabamentos nas torneiras, como o tom preto ou metálico que parecem ser de aço ou metal, proporcionando o toque final a todo o espaço; dê um toque extra optando por um conjunto de acessórios combinando, tanto para a torneira como para o suporte de papel higiênico, gancho e toalheiro.