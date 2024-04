Lua rosa: quando e onde poderá ser visto o plenilúnio de abril em seu ponto mais brilhante?

Abril se despedirá com uma espetacular lua cheia: a famosa lua rosa. No entanto, por mais que gostaríamos, o satélite que orbita nosso planeta na realidade não adota essa cor.

A lua rosa, a primeira lua cheia da temporada, na verdade deve seu nome a uma flor selvagem originária da América do Norte que floresce por volta da época desta fase lunar: Phlox subulata.

De acordo com The Old Farmer’s Almanac, devido à associação sazonal feita pelos nativos americanos entre o flox rastejante ou flox musgoso com esta lua cheia, a lua cheia de abril começou a ser chamada de lua rosa.

Da mesma forma, a lua também recebe outros nomes em diferentes culturas, como lua da Páscoa, lua rosa, lua do ovo, lua do peixe ou lua da colheita, apenas para citar alguns.

Quando e onde a lua rosa de abril de 2024 será visível?

A lua rosa aparecerá no céu na noite de terça-feira, 23 de abril de 2024. Alcançará seu ponto máximo de iluminação às 7:49 p. m. hora do leste (23:48 UTC). Claro, isso pode variar de acordo com a região.

De acordo com a NASA, o fenômeno em que a Lua está em frente ao Sol acontecerá na quarta-feira, 24 de abril nas "zonas de tempo do Reino Unido, Irlanda e Portugal para leste, através da Europa, África, Ásia e Austrália até à linha internacional de mudança de data no Pacífico médio".

"A Lua aparecerá cheia por cerca de 3 dias neste horário, da manhã de segunda-feira até a manhã de quinta-feira", explicou a agência do governo dos Estados Unidos em seu site.

A seguir, vamos a te contar a que horas a lua rosa estará no seu ponto mais brilhante em alguns países da América Latina e Espanha, segundo o Time and Date, para que possa admirá-la em todo o seu esplendor.

México, Nicarágua, Costa Rica e El Salvador : 23 de abril às 17h48.

: 23 de abril às 17h48. Colômbia, Peru e Equador : 23 de abril às 18:48.

: 23 de abril às 18:48. Venezuela, Bolívia, Porto Rico, Chile e Paraguai : 23 de abril às 19:48.

: 23 de abril às 19:48. Argentina, Brasil e Uruguai : 23 de abril às 20:48.

: 23 de abril às 20:48. Espanha: 24 de abril às 1:48 da manhã.

A lua rosa alcançará seu ponto de máxima iluminação às 7:49 p. m. | (Time and Date)

O fenômeno pode ser visto de qualquer lugar. Não são necessários instrumentos especiais para observá-lo, mas se quiser ter uma melhor visão, procure uma área aberta e afastada da poluição luminosa.

Depois, você só precisa observar como a lua rosa se ergue e brilha mais grande e mais brilhante do que nunca. Se quiser ter uma melhor visão, pode usar binóculos para apreciar bem a lua.