As revelações deste sábado (20) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Seu trabalho humanitário é de grande importância, mas tome cuidado com a inveja no trabalho, pois seu brilhantismo está atraindo a atenção de seus superiores e uma possível promoção com melhor salário; portanto, hoje em dia, mantenha a discrição e não compartilhe seus planos futuros. Um amor de Capricórnio ou Leão entrará em sua vida para enchê-lo de plenitude.

Touro

Não recue diante dos obstáculos e siga em frente com passo firme rumo ao sucesso. Durma o suficiente e evite ficar acordado até tarde no celular, pois isso afeta seu desempenho diário e você deve estar atento ao que acontece. Você receberá uma proposta de negócio muito favorável durante o final de semana, não desperdice!

Gêmeos

Lembre-se que, enquanto você busca o reconhecimento e uma vida plena, não deve confiar em quem só quer roubar a sua sorte. Concentre-se no desempenho do seu trabalho, faça o seu trabalho com excelência e deixe o seu talento falar por si. Hoje em dia você se sentirá muito estressado por situações que não consegue controlar.

Câncer

Tenha em mente que os medos que você vivencia são em grande parte produto da sua própria mente. É hora de transformar o seu ambiente e buscar a companhia das pessoas mais compatíveis e positivas que te impulsionam. No amor a sinceridade é fundamental, se o relacionamento com o parceiro não está mais funcionando, é melhor dar um tempo e seguir em frente.

Leão

Você está em uma fase de aprendizado e maturidade mental, onde deve valorizar as pessoas ao seu redor e evitar pessoas que estão com você apenas por interesse. Você receberá um convite para namorar um novo amor, abra seu coração para essa possibilidade! Se você estiver se divorciando, tente chegar a um acordo claro para evitar se sentir traído no futuro.

Virgem

Cuidado com traições de supostos amigos, não compartilhe seus assuntos pessoais com ninguém. Muita sorte com os números 09 e 20, e o branco é sua cor da sorte. Passe algum tempo arrumando sua casa para se sentir mais confortável. Reserve um tempo para pensar cuidadosamente e buscar conselhos sábios.

Com informações do site Nueva Mujer