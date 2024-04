As blusas com laços estarão em alta

Desde o início de 2024, a moda coquete invadiu os armários das mulheres através de peças românticas que incluíam renda, volume e laços que se tornaram a marca registrada desse estilo de vestir.

Os meios especializados em moda não param de nos alertar sobre essa tendência que promete ser uma das mais poderosas, os estilos românticos continuam em alta e é através das blusas que poderemos adotar essa famosa tendência.

Blusas com laços e mini saia Pinterest (Pinterest)

Chegou a hora de dar uma reviravolta nas clássicas blusas e apostar nestas com um toque coquete que com certeza você vai adorar se gosta de romantismo e contos de fadas, pois este tipo de peça não é apenas doce, é sensual e favorecedora.

Recomendados

Este é um dos estilos mais românticos que você deve experimentar, em algum momento desta temporada. Sua popularidade no TikTok cresceu tanto que através de redes sociais como Pinterest e Instagram.

Mas para que não haja confusão, este tipo de blusa não é como as do estilo vitoriano que possuem laços grossos e são amarradas diretamente na região do pescoço, são mais bem laços que são colocados na frente das blusas ou leves laços soltos, que dão aquele toque romântico e doce ao seu visual.

Como usar blusas com laços com mini saia e botas?

Se você quiser um visual que misture o lado romântico com seu instinto de estrela do rock, então combine-as com minissaias e botas, será o visual mais chique e sexy desta temporada, além de fazer você parecer uma verdadeira modelo, só precisa dos elementos que estamos prestes a listar.

Blusas com laços, saia curta e botas altas

As blusas com laços ficam incríveis com botas altas, não tenha medo de apostar nesse tipo de peça romântica e coquete com uma minissaia, se você prefere algo mais minimalista, então complemente com uma minissaia em tons neutros como branco, bege ou marrom, neste caso, a combinação de texturas da blusa junto com as botas do mesmo tom criam um visual chique.

Adicione um toque de rebeldia

Este tipo de blusa fica ótima com uma saia de couro sintético, com botas fica maravilhoso se você deseja obter um visual rebelde, livre e digno de uma estrela do rock.

Usa uma saia jeans e plataformas

A saia jeans é uma das peças obrigatórias deste 2024, opte por uma em preto e complemente com uma blusa de estilo coquete que contraste, neste caso, branca, e botas de plataforma para uma saída noturna.