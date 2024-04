5 designs de unhas para combinar com as suas sandálias: tenha pés femininos e bem cuidados

Muitas vezes queremos mostrar os nossos pés, e, portanto, devemos tê-los perfeitos com seus designs de unhas combinando. Para isso, os especialistas compartilharam as principais tendências que combinam elegância e coqueteria, com os tons da temporada.

Há quem recomende principalmente estampas e cores chamativas por se tratar dos meses mais divertidos do ano, mas também há alternativas para aqueles que preferem ficar no canto do minimalismo e da sobriedade.

Designs de unhas para os pés

Cores pastel

Os tons pastel estão de volta, dominando seus designs de unhas dos pés. São frescos, relaxantes e femininos, você pode combiná-los todos em um mesmo look ou alternar alguns deles na sua pedicure. Até mesmo na modalidade francesinha, eles ficam muito bonitos!

Recomendados

Vidradas

E se quiser recriar o efeito de pérolas nos seus pés, o modelo esmaltado que Hailey Bieber popularizou continuará sendo altamente recomendado. É um design que se destaca pela sua versatilidade, parece elegante e não requer muitos detalhes, pois consiste apenas em uma base lisa branca ou rosa claro, com um toque de brilho perolado para obter aquele aspecto luxuoso que o caracteriza.

Vermelho bordô

Caso você não saiba, o azul rei e o vinho tinto serão as cores que dominarão nas unhas de maio a outubro de 2024. Por isso, você pode apostar numa base sedutora de cor sólida neste tom profundo e sensual, que fará com que seus pés estejam sempre muito bem cuidados.

Barbiecore

Glamour assegura que a tendência Barbie continuará em alta com o rosa como protagonista. Você pode incorporá-la seguindo a linha de outros efeitos e acabamentos, como o ombré ou com um estampado fofo, como margaridas.

Branco clássico

Por último, se estiver à procura de algo mais tradicional, o branco continuará sendo uma aposta segura. Você ficará elegante e sofisticada com esta pedicure que tem a vantagem de clarear nossos pés e fazê-los parecer de catálogo.