5 coisas que um homem experimenta ao perder uma mulher valiosa

Infelizmente, muitas vezes é verdade aquilo de não saber o que se tem até que se perde. Isso acontece a um homem quando deixa ir uma mulher valiosa e reage tarde demais. Não é até que ela se canse de tentar e pedir que ele mude, que ela vá embora e não insista mais, que ele percebe o quão especial ela era.

Alguns pedem uma segunda chance, outros simplesmente deixam passar, assumem a culpa e vivem com o arrependimento, mas no meio disso surgem muitas emoções que os fazem passar por um momento difícil.

O que o homem experimenta?

Reconheça suas virtudes

Ele vai começar a perceber quantas virtudes você tem, e ele deixou de perceber e valorizar. Agora terá a sensação de que é tarde demais.

Esse homem vai começar a sentir falta dela e a pensar nela | Freepik (Imagen de Freepik)

Perceberá que a felicidade estava ao seu lado

Na nostalgia, você começará a lembrar com mais frequência todas as coisas positivas que aconteceram com você, as anedotas, as lembranças do relacionamento, os momentos divertidos ou mesmo os tristes.

Arrependimento

É comum que o homem que perdeu uma mulher valiosa comece a refletir sobre o que fez de errado, como poderia ter lidado melhor com a situação, gostaria de ter outra chance, deseja poder voltar no tempo e rever o que teria gostado, fazer diferente. Não é estranho que ele seja duramente apontado pelos erros que cometeu.

Ele vai se arrepender de tê-la feito sofrer (Gustavo Fring/Pexels)

Procurar se entreter

Outros homens tendem a ocupar seu tempo trabalhando demais ou se envolvendo em outras atividades para evitar pensar tanto em sua ex, porque os atormenta ou as emoções os sobrecarregam. Sair com os amigos, jogar videogames em excesso e outras coisas são comuns.

Aprende a sua lição

Se essa mulher fechou a porta para sempre ou acredita que as coisas não serão mais as mesmas e é melhor deixá-la ir, para não ser egoísta por como a machucou, esse homem buscará mudar para não repetir seus erros com outras pessoas. Ele buscará ser uma pessoa melhor, até mesmo ir à terapia, enfrentar seus medos e curar suas feridas.