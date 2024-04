Siga estes conselhos para evitar que o seu animal de estimação sofra no calor

De acordo com Fausto Reyes Delgado, diretor Médico e de Assuntos Institucionais do Hospital Veterinário UNAM-Bansfield, os animais de estimação podem ser suscetíveis a um golpe de calor; normalmente um cão tem uma temperatura corporal de 37,5 a 39 graus Celsius, mas em um cão com golpe de calor, essa temperatura pode chegar de 41 a 43 graus.

Uma temperatura tão alta pode causar na mascote lesões nas células nervosas e nos vasos sanguíneos, sangramento interno, hematomas em diferentes partes do corpo, dificuldade para respirar e até mesmo provocar a morte. Por isso, os cães precisam estar em um local ventilado e fresco, como a casa.

O Dr. Reyes Delgado recomenda sempre levar os cães com coleira, pois quando estão soltos podem ingerir qualquer coisa que encontram no chão e adoecer. Por outro lado, não é aconselhável dar-lhes alimentos crus, pois, com o calor, contaminam-se facilmente. Além disso, é conveniente não retirar a comida das embalagens, uma vez que estas foram projetadas para conservá-la e manter sua qualidade.

