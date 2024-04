O que são os cortes de cabelo ‘boyish’, a tendência dos 40 e 50 anos que será usada até 2025

Como todos os anos, os cortes de cabelo são renovados e agora estaremos adotando o estilo boyish, perfeito para mulheres de 40, 50 e 60 anos durante todo o ano de 2024. Como o próprio nome indica, são penteados que se inspiram no estilo masculino para nos dar um ar tanto andrógino quanto sedutor.

O melhor de tudo é que não perderemos a coqueteria e a feminilidade no processo, porque são o melhor lembrete de que os cortes de cabelo não têm gênero.

Cortes de cabelo ‘boyish’ para usar em 2024

Micropixie

É a versão mais curta do tradicional corte pixie, que continuará sendo uma grande aposta para os próximos meses. No entanto, no estilo 'micro', estaremos mais frescas e será mais prático para o dia a dia, já que não perderemos nem 5 minutos penteando-o. É minimalista mas sofisticado.

Recomendados

Mixie

Trata-se desse corte híbrido entre o pixie e o mullet que combina a personalidade e o conforto do melhor dos dois mundos, com um toque transgressor que nos enche de confiança onde quer que vamos. Ficará fabuloso tanto em cabelos lisos quanto ondulados.

Bixie

Semelhante ao estilo anterior, este combina o pixie com o corte bob típico para dar um efeito de queda nas laterais muito vistoso. A ideia é elaborá-lo em camadas, o que ao mesmo tempo proporciona movimento e textura. É pensado para aquelas que não se atrevem a adotar um estilo muito curto.

Bob em camadas

Por último, temos um bob mais alongado, mas que ainda transmite rebeldia e sensualidade. É um corte de cabelo curto em camadas que proporciona volume e destaca nossos traços de uma forma particular. Dá um toque diferenciado ao visual, acrescenta classe e elegância, além de ser muito fácil de arrumar no dia a dia. A ideia é que pareça bagunçado, como se tivesse acabado de acordar.