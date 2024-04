Horóscopo chinês: os próximos dias serão cheios de desafios para estes 6 signos

Rato - nascido nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Você pode estar travando uma batalha contra seu peso, pois ele está sendo afetado por algumas alterações. Você tem que ir a um especialista para orientá-lo e dizer quais os melhores passos a seguir. Além disso, isso permitirá que você regule outros problemas.

Dragão - nascido nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Recomendados

Serão apresentados alguns desafios para que você aprenda a se tornar mais independente. Ultimamente você tem estado muito apegado a certas circunstâncias que o impedem de se desenvolver plenamente. Isso virá para mudar sua vida. Você se questionará, ficará frustrado, mas alcançará o objetivo final, que será defender-se. Você ficará muito orgulhoso de si mesmo e do que irá conquistando aos poucos com o passar das semanas.

Cobra - nascido nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Brigas entre amigos são normais, mas grandes amigos sempre terão que deixar de lado certos comportamentos para preservar o lindo relacionamento que construíram durante anos, por isso é preciso se autoavaliar para identificar o que está causando tantos problemas, se eles conseguem chegar a um acordo em que ambos ganham. Não deixe que a arrogância e o orgulho tirem suas boas anedotas.

Cavalo - nascido nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Você e seu parceiro passarão por um momento delicado em que terão um ao outro. Isso os ajudará a perceber se vale ou não a pena continuar o relacionamento, pois vão decifrar o quanto se amam ou o quão pouco se toleram. Será um processo bastante lento e complicado, mas seja o que for que vocês decidam no final, vocês agradecerão a Deus por terem a companhia um do outro.

Galo - nascido nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

É possível que no trabalho as coisas mudem para melhor, que te dêem o lugar ou o salário que você merece, depois de um rigoroso processo de avaliação que você passará isento. Você será imparável e isso pode trazer alguns inconvenientes para seus colegas de trabalho, que podem ter certa inveja de seu progresso. Para isso, neste fim de semana tome um banho que te purifique e proteja das más energias.

Porco - nascido nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

O que você destinou para realizar alguns procedimentos, talvez tenha que gastar em um imprevisto que vai tirar tudo. Felizmente você terá algo com que responder, mas tudo será zero e você terá que começar. Desta vez isso vai custar caro. Terá que apelar aos seus contactos para que lhe dêem oportunidades de trabalho temporário, e assim acumular mais rapidamente o que irá perder.

Com informações do site Nueva Mujer