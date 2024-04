Horóscopo chinês: a cor de esmalte que o seu signo deve utilizar para atrair sorte e abundância

Rato - nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Você é uma mulher muito extrovertida, que não tem medo de socializar, com um grande carisma que contagia. Sempre com uma escuta ativa de todos os seus entes queridos, e com uma sensibilidade gigantesca, por isso o amarelo pastel é o que mais te dará sorte se usar nas unhas.

Boi - nascidos nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Recomendados

Você gosta de passar despercebido, então tende a ser bastante discreto. Consistência e disciplina são sua premissa na vida, principalmente no ambiente de trabalho, por isso você tende a ter tanto sucesso nessa área. Para você, a cor nude é ideal para atrair boas energias.

Tigre - nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

A aventura marca sua vida e você está sempre em busca de adrenalina, por isso poucas coisas ou situações o satisfazem completamente. Às vezes você se sente incompreendido por causa do seu estilo de vida e o preto é o tom que melhor te representa, então usá-lo nas unhas será sinônimo de poder.

Coelho - nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Você sempre tem boas intenções e com isso conquista muitos corações, mas também espera ser tratado da mesma forma. Calma e gentileza são suas principais virtudes, por isso eles contam com você para mediar. Sem dúvida, o azul é um dos tons que mais combina com você.

Dragão - nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Você não é bom em depender de outras pessoas, muito menos financeiramente. Você precisa se sentir livre e fortalecido. Quando você ama não há ninguém que te impeça, porque você dá tudo. E você gosta de desafios porque eles permitem que você se descubra, então use o ouro como bandeira.

Cobra - nascidos nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Se você nasceu nesses anos sabe que possui um poder de intuição bastante aguçado que muitas vezes o salva. Grande analítico e ama profundamente. Você prefere ser um pouco mais eremita, mas tem pessoas muito valiosas ao seu lado. Então, para você, o verde escuro é o que aumenta a sua abundância.

Cavalo - nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Você é uma daquelas mulheres que não gosta de como as coisas devem ser feitas. Seguir orientações só porque não está dentro dos seus parâmetros, para isso deverão lhe dar uma explicação prévia. Você é muito nobre e dócil com quem sabe te valorizar, e é por isso que o verde menta te equilibra.

Cabra - nascidos nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Você luta até o fim pelo que lhe interessa, mesmo que isso signifique tempo e dinheiro. Não economize porque a sorte está sempre do seu lado, e uma forma de preservá-la é com uma cor terracota. Confiança em um dos valores que você mais valoriza.

Macaco - nascidos nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

A alegria transborda quando você carrega. Você é como um carnaval perene, ganha popularidade. Você tende a se adaptar rapidamente às mudanças porque a resiliência é uma grande aliada, assim como a manicure e pedicure co cores geladas.

Galo - nascidos nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Você tem uma maneira bastante peculiar de dizer a verdade e isso às vezes pode causar problemas, embora os riscos não o sobrecarreguem. A cor coral é a que melhor lhe apresenta, pois você também é muito apegado aos seus entes queridos, além de ser perfeccionista e detalhista.

Cachorro - nascidos nos anos de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Os esmaltes com acabamentos metálicos são os que melhor te definem e atraem fortuna para a sua vida, já que você é uma mulher régia, prudente, leal, mas de grande caráter, que inspira confiança. Quem está ao seu lado sabe que a honestidade sempre sairá da sua boca.

Porco - nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Rosa chiclete é a cor que não deve faltar nas suas unhas, pois são pura sorte para você, pois combina com seu charme irresistível, sempre de bom humor, embora reserve o melhor para as pessoas que mais adora, então saber seus planos é quase um privilégio.

Com informações do site Nueva Mujer