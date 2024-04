Decorando o quarto com móveis de acordo com o seu estilo

Hoje em dia, é possível encontrar opções de mobiliário e roupa de cama que se adequam bem a diversos estilos de decoração. Além disso, você pode dar o estilo que mais gostar, tanto na cama e nos criados-mudos, como no closet.

Aqui estão algumas ideias de móveis com características adequadas para três deles.

Se estiver procurando dar um toque especial ao seu quarto ou já tiver bem definidos os seus gostos, existem designs e cores de móveis que são chave e que pode usar para criar a atmosfera desejada.

- Nórdico: o reino das cores claras.

Para isso, a luz é fundamental, o que é alcançado principalmente usando móveis, acessórios e paredes em tons claros. Portanto, o branco é essencial em elementos como a cama e o armário. Da mesma forma, você pode escolhê-los em madeira ou revestidos com melamina com esse padrão, pois os materiais naturais são característicos do estilo nórdico e também conferem calor ao ambiente.

Manter espaços organizados, limpos e funcionais é outra de suas características distintivas, por isso um armário será muito útil para alcançar isso. Um armário com base branca e madeira clara poderia se adaptar perfeitamente ao estilo nórdico.

- Bohemian: combinação relaxada e natural.

É uma aposta segura para transformar seu quarto em um lugar aconchegante, mantendo sua funcionalidade. O branco é novamente básico, mas principalmente nas paredes e roupas de cama, combinando sempre com cores neutras e móveis de madeira.

Para conseguir isso, procure elementos como criados-mudos e armários deste material ou com coberturas que o assemelhem. Eles darão uma atmosfera agradável ao quarto.

Na decoração, você pode ter plantas e peças de macramê nas paredes ou artigos artesanais com inspiração viajante, como um tapete marroquino ou capas inspiradas na Índia. Dessa forma, cores e texturas podem ser usadas em almofadas, que complementam perfeitamente o estilo.

- Industrial: sobriedade e funcionalidade acima de tudo.

Se você gosta da estética tipo loft, pode adaptá-la para o seu quarto adicionando metal e peças escuras à decoração. Lembre-se de que existem móveis de madeira escura com tons de chocolate que podem ajudar a criar a paleta industrial. Mas também é possível alcançar o mesmo efeito com cores claras na cama e no guarda-roupa.

A ideia é criar um espaço funcional, mas se também quiser adicionar personalidade, instale um móvel com espaço de armazenamento e onde possa colocar, por exemplo, uma televisão.

Se não sabias, contamos-te que existem roupeiros que incluem no seu design um espaço central para a TV, ideal para as tuas noites de filmes ou maratonas de séries.

Decore com o estilo que desejar!

Seja qual for o estilo que você decida dar ao seu quarto, e mesmo se quiser misturar um pouco de todos, o importante é que você se sinta confortável em seu espaço. Agora que você conhece algumas dicas para conseguir isso, comece a planejar! Lembre-se de que o design, cor e tamanho dos móveis são fundamentais, como no caso de criados-mudos, mesas e guarda-roupas.