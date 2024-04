As previsões do tarot deste final de semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Seu anjo te lembra que “Paciência e tolerância” são fundamentais para o seu signo, já que você tende a ser impulsivo e buscar soluções imediatas para seus problemas, mas é hora de se acalmar e confiar que o que você deseja virá, trazendo-lhe paz. e abundância que você tanto deseja.

Virgem

Para Virgem, a palavra-chave desta semana é “eu penso”, refletindo a importância da análise antes de tomar decisões importantes que terão peso no futuro. Antes de fazer mudanças radicais em sua vida, como aceitar um novo emprego ou um rompimento, reserve um tempo para pensar cuidadosamente e buscar conselhos sábios de alguém em quem você confia totalmente.

Libra

A mensagem do seu Anjo é “Aproveite as oportunidades”, então neste final de semana o cosmos te manda uma mensagem clara porque é hora de agir, seu charme e dom de tratar as pessoas vão te abrir portas que você não imaginava.

Escorpião

O verdadeiro amor se constrói juntos, aprenda a compartilhar, ouvir e ceder. Busque o equilíbrio em seu relacionamento para alcançar a felicidade completa. “Força para enfrentar seus problemas” é a mensagem do seu anjo.

Com informações do site Nueva Mujer