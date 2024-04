As previsões do tarot deste final de semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

A mensagem do seu anjo é: “Eu sou, eu posso”, o que implica que nestes dias haverá uma renovação total para o seu signo, lembre-se que você é um líder nato e que todos os outros signos precisam da sua orientação.

Touro

“Persistência e força” é a frase que seu anjo da guarda lhe diz para este fim de semana. Neste momento de reinvenção e crescimento pessoal, Touro, lembre-se que a força interior e a capacidade de decisão são fundamentais para alcançar seus objetivos.

Gêmeos

A mensagem do seu anjo é que você terá “Abundância”, o que implica que a sorte está do seu lado, Gêmeos, aproveite essa onda de prosperidade! É hora de fazer as mudanças necessárias para brilhar ainda mais, mas lembre-se que, enquanto você busca o reconhecimento e uma vida plena, não deve confiar em quem só quer roubar a sua sorte.

Câncer

“Transformação e disposição” você terá ao longo do fim de semana, seu anjo lhe diz, e sua mensagem é clara: aceite seus erros e volte ao caminho do sucesso. A melhor transformação ocorrerá dentro de você, deixe os medos para trás e não sabote a sua própria felicidade.

Com informações do site Nueva Mujer