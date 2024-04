Vídeo flagra momento de pânico em navio durante tempestade intensa em alto mar

Um vídeo flagrou o momento de pânico em um navio durante uma tempestade intensa em alto mar.

O momento foi compartilhado nas redes sociais recentemente pelo perfil @tristangordon_gordo.

No registro, descrito como ‘tempestade perfeita’, é possível ver como as fortes ondas atingem a embarcação, no período noturno.

Em certo momento, pelo forte impacto, a tela do sistema de GPS acaba desligando.

Ainda de acordo com as informações, o registro acabou viralizando nas redes socias e já conta com quase 4 milhões de reproduções.

A postagem impressionante também gerou inúmeras reações dos usuários.

“Isto parece assustador e divertido, aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo”, escreveu uma pessoa.

“Vou ficar em terra seca, não importa o valor do salário”, comentou outra.

“Esta embarcação foi um submarino por um momento”, brincou um usuário.

“Espero que o barco tenha conseguido voltar em segurança”, disse uma quarta pessoa. Confira vídeo: