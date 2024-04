Quais são os 3 aromas que enlouquecem os homens: a ciência revela e não são os que você pensava

O aroma e o perfume são um dos complementos mais importantes para destacar nosso visual e imagem e enlouquecer e conquistar um homem.

Eles podem ficar fascinados com a nossa beleza, cabelo ou qualquer outra coisa, mas nada se compara a um bom aroma para deixá-los derretidos.

Recentemente, um estudo realizado pela Universidade de Londres revelou quais são os aromas que deixam os homens encantados e são três específicos.

O mais surpreendente é que não são os aromas que pensávamos, por isso aqui estão eles listados, caso você queira conquistar um rapaz, aplique algum perfume com estes aromas.

Estes são os 3 aromas que deixam os homens loucos, segundo um estudo

Ervas e amadeirados

Os perfumes amadeirados e com aromas de ervas são os favoritos dos homens, como determinado pelo estudo, pois refletem liberdade, frescor e beleza.

Cheiros de cedro, alecrim, lavanda, flores, pinho e notas de aromas quentes e nobres enlouquecem os homens, então você pode optar por perfumes com essas fragrâncias e pode usar Gucci Premiere Eau de Toilette da Gucci, Sandalo Eau de Parfum da Acqua di Parma ou Rochas Girl EDT Estuche.

Âmbar e baunilha

Também adoram fragrâncias que são doces e têm um aroma de baunilha e âmbar, pois são sensuais e atraentes para eles.

Está cientificamente comprovado que esses aromas despertam o interesse e o gosto dos homens por qualquer mulher que os use e os deixarão impressionados, e você pode usar Born in Roma Pink PP Donna da Valentino ou Vanilla Vibes da Juliette Has a Gun.

Os cheiros cítricos também são irresistíveis para os homens, seja perfumes com cheiro de laranja, limão ou bergamota.

E, é claro, o cheiro de menta estimula a atividade cerebral e gera bem-estar, então também será ideal para enlouquecê-lo se você usar um perfume com esse aroma e puder usar Light Blue Eau Intense da Dolce & Gabbana ou Fleur D’Oranger 27 da Le Labo.