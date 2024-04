O que é um vestido ruffle? A peça que promete te dar aquela silhueta de sereia

No ano passado, a tendência mermaidcore foi um dos estilos mais seguidos pelas mulheres, sendo uma ‘concorrência’ direta do barbiecore. Foi apenas quando Shakira usou esse estilo, que sua popularidade cresceu, convidando as mulheres a optar por um estilo onde exibir o corpo de forma sensual e sutil era a chave principal.

De todas as formas de vestidos que existem, há um que consegue chamar atenção e tem um lugar especial reservado nos armários das mulheres, o ruffle dress, cujo nome pode parecer estranho, mas é um dos mais comuns que se destaca como básico na temporada de calor.

O que é um vestido ruffle? Pinterest (Pinterest)

O que é um vestido ruffle?

Os vestidos são talvez a peça mais bonita do guarda-roupa, são, na sua maioria, fáceis de combinar, além de conseguirem esconder gordurinhas ou certos aspectos que não deseja que sejam notados, também são super frescos e versáteis.

Desta vez, vamos focar no 'vestido com babados', que nada mais é do que uma peça que se destaca por adicionar babados em suas roupas, os quais podem ser encontrados em áreas como o abdômen, saia e mangas, tornando-a uma peça romântica e extremamente sensual.

O que mais se popularizou no ano passado foi a sua versão justa, que deixava os babados caindo ao longo da peça, criando um efeito de roupa ‘molhada’, digno da tendência mermaidcore, aludindo às barbatanas e à estética dessas criaturas marinhas míticas.

Como usar um vestido ruffle?

Não se preocupe, nem tudo é justo e na verdade há vestidos franzidos que favorecem sem a necessidade de destacar suas curvas, são soltos, leves, confortáveis e perfeitos para acompanhá-lo em uma nova aventura com seus amigos ou conhecendo um novo lugar.

Vestido com babados para um look casual

As chaves que você deve ter em mente para usar esta peça é entender perfeitamente o lugar para o qual você vai, se é um encontro casual com amigos, família ou seu parceiro, então opte por uma peça folgada e curta, além de ser favorecedora, fará você se sentir livre durante o dia, adicione sandálias ou tênis e elementos de verão como bolsas e chapéus de palha ou óculos de sol.

Look casual com vestido ruffle Pinterest (Pinterest)

Vestido com babados para um visual sensual

Para um look sensual, tudo o que tem que fazer é apostar nestes vestidos que seguem o estilo mermaidcore, com as suas quedas sensuais e a forma como se ajustam ao teu corpo farão com que pareças uma verdadeira rainha da moda.

Vestidos ruffle Pinterest

Vestido com babados para um look formal

Se estiver à procura de um visual formal, o vestido de babados é perfeito para uma festa, aposte neste visual e adicione elementos como calçados de salto alto, bolsas e um penteado estilo look clean, que farão você parecer uma fashionista.