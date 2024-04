JLo no estilo Barbiecore: com mini vestido prova o seu melhor momento aos 54 anos

Jennifer López revive o estilo Barbiecore: impressiona com minivestido e mostra que está no seu melhor aos 54 anos A Diva do Bronx é uma referência de moda ( Edward Berthelot / Axelle/Bauer-Griffin/Foto: Getty Images)

Com 54 anos de idade, Jennifer López tem um corpo espetacular e um rosto invejável. Ninguém pode dizer que seu apelido ‘A Diva do Bronx’ não está mais atual do que nunca quando ela aparece em cena, vestida com looks que surpreendem seu público.

Recentemente, Jlo exibiu estilo com um visual que trouxe de volta a tendência Barbiecore que estava em alta no final do ano passado devido ao lançamento do filme Barbie, estrelado pela atriz australiana Margot Robbie.

A intérprete de ‘On the floor love’, ‘Love Don’t Cost a Thing’, ‘Ain’t Your Mama’, exibiu a cor rosa no lançamento de sua linha de lingerie em colaboração com a marca italiana Intimissimi.

Jlo esbanjando glamour

No vídeo de resumo do evento, a Diva do Bronx usava um mini vestido rosa com lantejoulas, além de interagir com o público que compareceu ao evento na loja Flagship, na Quinta Avenida de Nova York, estado onde Jennifer Lopez nasceu em 1969.