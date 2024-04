Como usar bermuda de alfaiataria

Os desfiles dos designers de moda mais famosos abriram as portas para essa tendência no final de 2023. Se impõe com sua elegância e sofisticação. Trata-se das bermuda de alfaiataria, uma peça de vestuário que não chega a ser um short, mas é mais descontraída que as calças de fato.

Ela tem várias características a seu favor: é uma peça versátil que pode ser usada em qualquer época do ano, com ou sem meias. Adaptam-se a tudo, desde um estilo mais arrumado até ao luxo discreto, até a um look com básicos simples e bastante fácil de usar no dia a dia.

Sejam em looks totalmente monocromáticos, combinadas com camisas lisas, com camisas clássicas listradas, brancas ou azul claro, juntamente com camisetas básicas de manga curta, com blazers masculinos oversized, com sapatos kitten heels, com jaquetas bomber de couro ou com tops de gola alta, são as combinações do street style para usar bermudas de forma elegante.

Recomendados

As chaves para usar um terno bermuda

A revista Telva destaca que nas passarelas foram estabelecidos uma série de códigos ou chaves para usar um terno bermuda.

O bermudão ganha centímetros em relação ao short e fica logo acima do joelho, e em alguns casos, um pouco mais acima.

O corte tanto da jaqueta quanto do bermuda é de alfaiataria e em tamanho oversize.

Os tecidos vão desde o denim, passando pelo tweed, o linho, seda selvagem e crepe.

O ideal para estar elegante é usar o blazer combinando com a bermuda. Também é possível usar cada peça de uma cor.

Muitos designers combinam o blazer bermuda com sapatos de salto sensato, mas também fica bem usá-lo com sandálias, sapatilhas, chinelos, botas de cano alto e botins.

Quanto a cores, do azul jeans ao rosa pálido, passando pelo branco, marrom chocolate e preto, para planos que vão além da tarde e em versão smoking.

Eles usam sem nada por baixo ou com camisetas simples de gola redonda, camisa ou polo.

Combinações do terno e bermuda

Designers de grande prestígio das marcas Carolina Herrera, Dries Van Noten, Michael Kors, Giambattista Valli, Calcaterra e Chanel tornaram a peça de vestuário a tendência de 2024, então as bermudas de alfaiataria vão dar o que falar e aqui mostramos algumas combinações:

Bermudas de alfaiataria em ganga, tweed e seda selvagem

É uma das propostas que mais têm sido incluídas pelos designers de alta costura nos desfiles de moda. Os tecidos e as cores são os protagonistas para dar um visual fresco a alguns, formal a outros e muito casual para a mulher que deseja estar diferente em cada ocasião.

Bermudas bicolor de alfaiataria

Qualquer peça de roupa que seja combinada com a mesma cor, acaba sendo entediante. Para evitar isso com o terno bicolor, você pode brincar com a mistura de cores ou combinar diferentes estampas com bermudas xadrez e blazers listrados.

Casaco e bermuda de alfaiataria

Os especialistas garantem que é uma aposta segura, pois é a combinação do casual com o elegante para dar um toque sofisticado. Pode ser combinado com sapatilhas e acessórios que realcem o visual.

Bermuda de alfaiataria com camisa branca oversized

Com a camisa por dentro ou por fora, cinto e sapatos de salto alto, você ficará especialmente sofisticada e elegante. As pernas largas e boca de sino, com pregas na parte da frente, dão aquele toque fresco que todas nós adoramos.