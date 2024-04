Como se refrescar enquanto o planeta aquece

As cidades, devido aos pontos de calor como concreto, asfalto, os aparelhos de ar-condicionado e o uso de veículos, são responsáveis por todas as emissões de gases de efeito estufa (GEE) que contribuem para o aquecimento global.

Diante dessa realidade climática, as pessoas, a natureza e o resto das espécies são afetados pelas ondas de calor.

Dadas as altas temperaturas, recomenda-se a utilização de sombrinha Cuartoscuro (Daniel Augusto)

Como lidar com as ondas de calor?

A organização Greenpeace recomenda alguns hábitos para ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e lidar com ondas de calor:

Recomendados

Usar roupas leves

Utilizar lençóis de algodão ou outras fibras naturais para manter o quarto fresco e evitar transpirar.

Evite pré-aquecer o forno para economizar energia.

Aproveitar as horas mais frescas do dia para procurar correntes de ar abrindo portas e janelas

Nas horas mais quentes, feche as cortinas para evitar que entre o sol e o ar quente do exterior.

Manter uma temperatura moderada em casa ou no local de trabalho para reduzir o uso excessivo do ar condicionado, que consome muita eletricidade.

Regar as plantas durante as horas de menor calor para evitar a evaporação e refrescar a atmosfera, reduzindo assim a necessidade de usar ventiladores e ar condicionado.

A Proteção Civil convida a população a manter medidas preventivas contra as altas temperaturas Cortesia

Além disso, é recomendado evitar o uso do carro e optar pelo transporte público ou bicicleta durante as horas mais frescas, já que os veículos são responsáveis por aproximadamente 30% de todas as emissões de GEE.

Especialistas do Instituto de Ciências da Atmosfera e Mudanças Climáticas da UNAM alertam que este ano de 2024 é esperado um aumento na temperatura global e prevê-se que recordes de emissões de gases de efeito estufa (GEE) sejam quebrados na atmosfera.