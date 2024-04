Calças fluídas serão a sensação: tendência confortável e elegante

Se estiver procurando algo diferente das clássicas calças jeans, então as calças fluídas são para você, pois este tipo de peça tem a capacidade de se adaptar a qualquer visual, fazendo você parecer uma verdadeira especialista em moda.

Esta opção que estamos prestes a apresentar é para aqueles que não desejam adicionar vestidos aos seus looks ou saias, é para as mulheres que desejam priorizar o conforto sem comprometer seu estilo, daí que as calças fluídas sejam a concorrência perfeita para os clássicos e muito amado jeans.

Calças fluídas Pinterest (Pinterest)

O que são calças fluídas?

Chegou a hora de guardar por um momento as calças jeans e apostar em outro tipo de calça, neste caso, as de tecido fluido que, entre suas vantagens, incluem este efeito ‘barriga chapada’ também conhecido como ‘corpão’, então você tem garantida uma figura espetacular, tornando-se assim uma opção irresistível.

Recomendados

Além disso, é possível usá-los em looks de escritório, dar um passeio na praia e sair com amigos, a verdade é que este tipo de calça é a joia escondida, tanto que as mulheres de Copenhague foram as primeiras a orgulhosamente trazerem essa peça para o streetstyle.

Este tipo de calça é caracterizado por suas pernas largas e folgadas, são leves e, como o nome sugere, o estilo fluído é dado por esse movimento que possui.

Como usar calças fluídass de forma elegante?

Nestas calças você encontrará uma alternativa aos jeans que por muito tempo têm sido os favoritos das mulheres.

Aqui te ensinamos como usar as calças fluídas que sempre favorecem, desde que combinemos com uma peça favorecedora também na parte de cima. Lembre-se que se optarmos por peças oversized, devemos combiná-las com peças mais justas para criar um look harmonioso que não esconda a sua figura.

Calças fluídas com camisa para um look semiformal

Combina calças fluídas com uma camisa branca e os famosos Adidas Samba em branco, que serão a sensação deste ano, fica elegante, chique e é muito confortável. O melhor de tudo é que aqui temos um conjunto com peças básicas que juntas resultam em um look espetacular.

Um look total com contrastes

Os looks totais são sempre um sim. Aqui, combina-se uma calça fluída de cetim (uma das texturas mais populares deste ano) com um top estilo corset e um casaco bege, usando duas tonalidades de creme, e, por fim, adicionaram-se uns sapatos sem salto.

O visual de escritório mais elegante

Que tal estas calças fluídas estilo culotte em branco combinadas com uma blusa de alças e sandálias de salto, resultando em um dos looks mais elegantes para ir ao escritório.

Um visual casual para o dia

Para um visual diurno, relaxado e confortável, adicione uma camiseta, seja branca ou de estilo grunge ou com uma frase engraçada que te identifique, coloque suas calças fluídas e complemente com sandálias, sapatilhas ou tênis.