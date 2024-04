Unhas amarelas decoradas: 5 inspirações para inovar no visual

As unhas amarelas podem iluminar qualquer look com um toque de ousadia e estilo. Se você está procurando maneiras de incorporar essa cor vibrante em sua rotina de beleza, explorar diferentes designs decorativos pode ser o caminho.

A seguir, separamos cinco inspirações para transformar suas unhas amarelas em verdadeiras obras de arte. Confira!

1 - Efeito mármore

O efeito mármore é uma maneira sofisticada e artística de adicionar um toque especial às suas unhas. Combine o amarelo com branco e dourado para um look luxuoso e chamativo. Essa técnica pode ser realizada com a ajuda de um palito de dente ou pincel fino para criar o efeito de mármore.

Recomendados

2 - Unhas com glitter

Para adicionar um pouco de brilho às suas unhas amarelas, aplique uma camada de glitter. Você pode escolher um glitter que combine com o tom de amarelo ou optar por um contraste, como prata ou ouro, para um efeito mais dramático.

3 - Arte geométrica

Use fitas adesivas para criar formas geométricas nas unhas. Pinte uma base amarela e depois aplique as fitas para formar triângulos ou quadrados. Preencha os espaços com cores complementares ou diferentes tons de amarelo para um visual moderno e estiloso.

4 - Floral delicado

Pinturas florais delicadas sobre um fundo amarelo podem dar um ar romântico e feminino às suas unhas. Use um pincel fino para desenhar pequenas flores ou ramos. Adicionar alguns toques de verde ou branco pode realçar ainda mais o design.

5 - Unhas com polka dots

Bolinhas são sempre uma escolha divertida e fácil de fazer. Pinte suas unhas de amarelo e use um dotting tool ou a ponta de um grampo para criar pontos em uma cor contrastante, como preto ou azul marinho. Isso cria um visual retrô e alegre.

Inovar com unhas amarelas decoradas é uma maneira excelente de mostrar sua personalidade e senso de estilo. Experimente essas cinco inspirações para dar um up no seu visual.