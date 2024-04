Três razões pelas quais você não é contratado em uma entrevista de emprego: evite esses erros

Não há nada mais angustiante do que se preparar para uma entrevista de emprego (Captura de pantalla)

Não há nada mais angustiante do que se preparar para uma entrevista de emprego. Os nervos e a incerteza tomam conta do corpo e dão sinais que os recrutadores reconhecem facilmente, já que eles não analisam apenas as respostas dadas, mas também opiniões, dados relevantes, a forma como o candidato entra, como se despede, como se senta, seus gestos, entre outros. Portanto, perder um emprego pode ser muito fácil se cometer três dos erros revelados por Lindsey Mustain, ex-funcionária de recursos humanos da Amazon.

“Há um fenômeno chamado ‘busca por validação’, também conhecido como desespero... Essa projeção, essa energia de ‘escolha-me’, é o que acaba repelindo a oportunidade”, disse Lindsay Mustain antes de revelar as estratégias para direcionar o perfil e a atitude ao se apresentar para uma entrevista de emprego.

Três chaves na hora de procurar emprego e não morrer na tentativa

A especialista em recrutamento recomenda, em primeiro lugar, não se candidatar repetidamente a vagas na mesma empresa em curtos espaços de tempo, indicando que é um sinal de que você está na "lista negra" do recrutador se "tiver solicitado o emprego 20 vezes em dois anos e não tiver sido contratado".

Em segunda instância, a recrutadora indicou que a forma como o candidato se apresenta no LinkedIn diz muito sobre a segurança, confiança e desespero que ele tem em conseguir emprego, por isso recomenda não colocar a opção "Open to Work" na foto de perfil do LinkedIn, porque a empresa reconhece que, desde o início, o candidato precisa de algo e está procurando qualquer emprego, mas não está disposto a escolher a melhor opção para sua carreira profissional.

"Reduza suas chances de ser um candidato mais valorizado. Além disso, mude a dinâmica de uma entrevista de emprego: não é mais a empresa que oferece uma vaga de emprego, mas sim você oferecendo à empresa um trabalhador", acrescentou Mustain.

Por fim, como terceira dica, ele ressaltou a importância de não publicar o status de emprego e a opinião sobre o mesmo nas redes sociais, pois os recrutadores também analisam como os candidatos se comunicam nas diferentes plataformas.

A especialista menciona: “Lembre-se, você não precisa de qualquer trabalho, mas sim de um bom trabalho”, e destaca que quando alguém perde o emprego e publica que está desempregado e agradece qualquer ajuda, isso é contraproducente, pois as empresas tendem a rejeitar aqueles que revelam suas necessidades de emprego ao se mostrarem tristes, vulneráveis e feridos. Pelo contrário, ela recomenda destacar os empregos anteriores, experiências e qualidades que demonstrem segurança e confiança, pois isso mostra adaptabilidade e uma visão positiva das mudanças na vida, permitindo estar aberto a aceitar condições de trabalho de acordo com seus interesses e não por suas necessidades.