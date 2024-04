Queijo brasileiro vence como melhor do mundo em competição internacional; veja o ranking

O queijo Morro Azul, uma joia gastronômica do Brasil, produzido pela Laticínios Pomerode em Santa Catarina, alcançou o topo da competição internacional ao ser eleito o melhor queijo do mundo.

O reconhecimento veio durante o 3º Mundial do Queijo do Brasil, realizado em São Paulo, onde mais de 1.900 queijos foram avaliados por um júri composto por 300 especialistas.

Este evento não apenas celebra a qualidade excepcional do queijo brasileiro, mas também destaca a habilidade e a dedicação dos irmãos Juliano e Bruno Mendes, produtores do Morro Azul.

Recomendados

Este queijo, conhecido por sua cremosidade e casca mofada, já tinha sido reconhecido anteriormente como o Melhor Queijo da América Latina em 2023 no World Cheese Awards na Noruega.

APROVEITE E LEIA TAMBÉM: Batata doce na Airfryer: opção saborosa e muito sequinha

Ele se destaca por suas notas lácteas e manteigas e é curado de maneira que seja completamente livre de lactose, um processo natural que ocorre durante sua maturação. Sua apresentação é tão meticulosa quanto seu sabor, envolto em uma cinta de madeira que contribui para sua textura e gosto únicos.

Veja o ranking abaixo:

Morro Azul, Pomerode Alimentos, Brasil Le Gruyère AOP Rèserve, Guillot Vincent, Suíça Le Gruyère d’alpage AOP7, Stefan Konin, Suíça Doce de Leite Du’Vale, Rodrigo Do Vale Nogueira, Brasil Le Gruyère AOP Classic, Loic Pillor, Suíça Gigante do Bosque Florido, Heloisa Collins, Brasil Queijo Irmãos Faria, Rildo de Oliveira Faria, Brasil Vale do Testo, Pomerode Alimentos, Brasil Quina, Erico Kolya, Suíça Le Gruyère d’alpage AOP, Famille Cèdric Rochat, Suíça Manteiga Ghee Delícia da Cabrita, Marcelo Lopes, Brasil Ancestral das Vertentes, Edson da Costa Cardoso, Brasil Névoa das Vertentes Premium, Edson da Costa Cardoso, Brasil Azul Britânnia, Carolina Vilhena, Brasil Queijo Rouelle, Alisson Hauck Dornellas de Castro, Brasil

Na competição, a primeira etapa premiou 598 queijos e produtos lácteos com medalhas variadas, incluindo 99 Super Ouros, 149 Ouros, 150 Pratas e 200 Bronzes. Morro Azul não só foi premiado com a medalha Super Ouro, mas também foi o mais alto pontuado entre todos, demonstrando sua qualidade superior em um palco global.

O sucesso do Morro Azul foi acompanhado por outros queijos brasileiros que se destacaram no evento, reafirmando a posição do Brasil como um produtor de queijos de alta qualidade.

Esta vitória é um testemunho do crescente reconhecimento internacional da indústria queijeira brasileira e de sua capacidade de produzir queijos que podem competir no mais alto nível mundial.

Fonte: Mundial do Queijo do Brasil