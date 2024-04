Os 4 signos do zodíaco que beijam melhor Beijos com fogos de artifício (Foto: Unsplash)

Beijar é uma das coisas mais prazerosas que os seres humanos experimentam e nos signos do zodíaco há aqueles que são mais românticos na arte de beijar, às vezes sensuais, fortes, ternos, até selvagens, tudo depende do momento e das circunstâncias.

Estes quatro signos têm a característica de serem inesquecíveis para qualquer um que tenha o privilégio de fazer parceria, e aqui explicamos o que os torna diferentes e gratificantes.

Peixes

Consideram o signo piegas do zodíaco porque é capaz de conquistar com um doce beijo francês. Este signo é tão romântico que vai procurar o cenário mais clichê dos filmes de amor para te surpreender com a demonstração de afeto. O melhor é que complementará a experiência com carícias, abraços e muito romance.

Sua sensibilidade é tanta que, mesmo em um momento apaixonado, seus beijos são suaves, sonhadores e cheios de uma conexão emocional profunda.

Virgem

Para as nativas deste signo, não há beijo proibido. Ela é do tipo que luta para conseguir um carinho de seus lábios, então aproveitará a oportunidade para te surpreender. O melhor é que sua versatilidade permitirá que você desfrute de diferentes beijos conforme a ocasião ou momento.

Os beijos das mulheres de Virgem são suaves, delicados, mas cuidadosamente calculados para dar prazer ao seu parceiro.

Áries

Ninguém mais apaixonado do que Áries, que pode te dar o que você tanto procura e não importa se é em uma noite de festa, uma tarde na praia ou um encontro em casa, um bom beijo selvagem nunca é esquecido. Seu fogo astral o leva a ser corajoso para experimentar constantemente coisas novas.

Áries costuma ser furiosa e apaixonada ao beijar, e coitado de quem não estiver à altura de tal demonstração de movimento energético. O beijo se torna a arena de uma batalha para ver quem pode mais e quem deseja mais. Não esperemos calma, lentidão ou paciência.

Gêmeos

É um sinal imprevisível, sempre pronto para surpreender e muito fácil de se adaptar, qualidades que o tornam um dos signos especialistas em beijar. Sua capacidade de mudar rapidamente adicionará emoção a cada beijo, momento ou encontro amoroso.

Quando os nativos deste signo beijam, eles o fazem de forma tão intensa que podem te impressionar.