O calor nos deixa mais irritados? Isso é o que diz estudo

De acordo com Mario Alberto Arias García, acadêmico da Faculdade de Psicologia da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), apesar de inicialmente a temperatura e a mudança comportamental parecerem não ter relação entre si, “estudos baseados em evidências demonstram que sim: as altas temperaturas podem modular regiões cerebrais responsáveis por regular o estado de ânimo, incluindo comportamentos agressivos e depressivos”.

Além disso, de acordo com o especialista, quando a temperatura aumenta, a funcionalidade do hipotálamo é modulada, o qual é dividido em duas partes: a dorsal, responsável pela sensação de temperatura, e a ventral, que regula as emoções, especialmente o comportamento agressivo.

"Na verdade, existem estudos estatísticos e epidemiológicos que mostram um aumento tanto em eventos depressivos quanto em agressões, quando a temperatura aumenta em diferentes regiões do mundo. Pesquisas mais detalhadas descobriram que até mesmo um aumento de um grau pode levar a um aumento de até 5% na taxa de violência", argumentou o doutor em Neurociências.

Recomendados

Calor

Algumas sinais que podem indicar um impacto no estado de espírito e risco de desenvolver alterações no comportamento são o estresse e a ansiedade e, segundo o especialista, uma das mais comuns é a perturbação do sono, que pode afetar a atenção e a memória.

Algumas recomendações para evitar a irritabilidade pelo calor:

Permanecer à sombra

Usar roupas leves que permitam regular a temperatura corporal.

Evitar expor-se ao calor nas horas de maior calor.

Manter-se bem hidratado

Consumir frutas e legumes

Evitar o consumo de álcool, pois aumenta o risco de comportamentos violentos.

O aquecimento global se intensificará nos próximos anos, revelam estudos

Por sua vez, Fausto Quintana Solórzano, coordenador do Centro de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da UNAM, destacou que no caso de nossas dinâmicas sociais, devemos estar alertas, pois embora a temperatura e suas temporadas de pico sejam cíclicas, o fenômeno do aquecimento global se intensificará nos próximos anos, de acordo com alguns estudos.

"Não podemos negar a incidência do aumento da temperatura, especialmente nas áreas urbanas, onde a escassez de natureza não permite a mitigação do calor. Sem dúvida, a resposta do organismo às ondas de calor gera certa irritação, desespero e estresse nos indivíduos, o que, por sua vez, contribui para esse aumento da violência", explicou.