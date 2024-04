Horóscopo Chinês: as previsões para o restante desta semana para todos os signos

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Chega um momento de mudança e transição para o inquieto Rato. Organizar sua agenda e também focar no que lhe interessa será fundamental, pois o foco facilitará o caminho para o sucesso. Se alguém lhe propor um negócio, é aconselhável ir com calma, estudar detalhadamente o projeto e estar atento a qualquer assinatura que deva fazer.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

O Búfalo se beneficiará da energia que reinará esta semana. Pragmático e com tendência a não correr riscos, tem objetivos claros, se esforça para alcançá-los e gosta de suas conquistas. Nesta fase você se libertará de velhas amarras e embarcará em um caminho de aprimoramento e avanço.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana, o trabalho e o amor ocuparão os lugares de maior destaque na sua vida. Se abrirão novas possibilidades que o estimularão e o encherão de entusiasmo. Você estará em movimento contínuo, mas poderá haver algumas tensões porque estará muito ocupado e poderá sentir o peso das obrigações que deverá cumprir.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Força de vontade e um propósito bem definido serão fundamentais para a vida do Gato nos dias de hoje. Esta é uma etapa em que você receberá os frutos daquilo que plantou. Você terá que dar o seu melhor, pois as questões cármicas entram em jogo.

Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Você viverá uma época cheia de mudanças e renovação . Você notará um ar positivo e cheio de novidades que podem envolvê-lo pessoalmente. A habilidade, engenhosidade e coragem, típicas deste signo, o levarão a trabalhar com persistência para alcançar o avanço desejado em termos profissionais e financeiros

Cobra (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Esta semana, a Cobra terá sucesso no trabalho intelectual, nas publicações e na comunicação em geral. Porém, você também precisará de momentos de solidão: para se isolar, organizar seus pensamentos e estabelecer prioridades.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

A energia desta semana ajudará o Cavalo a concretizar alguns dos seus planos. Embora sejam dias em que certas questões avançarão lentamente, você poderá colocar as energias a seu favor e reverter qualquer situação negativa.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Para quem nasceu sob a influência do Bode, inicia-se uma etapa rica em novidades . Será importante aproveitar as vibrações positivas do momento para criar um mundo material estável.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

É um excelente momento para aumentar seus recursos pessoais . Você terá confiança na hora de agir e lidar com seus relacionamentos pessoais, bem como com novos contatos. Isso abrirá perspectivas fantásticas. A vida social está mobilizada e você deve se organizar para realizar tudo.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Este é um bom momento para pedir conselhos ou consultar profissionais. É também um momento benéfico para iniciar questões legais, procedimentos ou promover o seu trabalho. Uma intuição acerta o alvo e permite resolver uma questão complexa, por isso cada Galo deve estar atento e seguir seus palpites.

Cachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Novas oportunidades surgirão esta semana , mas você terá que estar atento na hora de tomar decisões. Isso ocorre porque as circunstâncias exigirão comprometimento, foco e determinação.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Esta será uma boa semana em geral para o animal Porco. Você será capaz de fazer planos de longo prazo e encontrar soluções que desbloqueiem problemas travados. A confiança cresce, o que fará com que você pareça aos outros com maior liberdade e naturalidade.

Com informações do site La Nacion