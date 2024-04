Como usar jeans brancos nesta estação? 5 dicas se você é curvilínea e quer disfarçar os pneuzinhos

Chegou a nova temporada, as ideias sobre como usar jeans brancos para parecer fresca, jovem e radiante em cada aparição. Não importa se é magra ou curvilínea, é uma tendência que se adapta a todos os tipos de corpo, bastando aplicar certas chaves que realcem os teus atributos naturais.

Sejam eles skinny, boca de sino, retos ou de outros designs, cada um deles estará em destaque durante estes dias para os seus compromissos de trabalho e pessoais.

Como usar jeans brancos nesta temporada se você tem curvas?

Entre os truques compartilhados pela Red Online, destaca-se a importância de cuidar do comprimento das calças brancas para evitar parecer visualmente mais baixo. Por exemplo, evite que o tecido se amontoe ao redor dos tornozelos ou que a bainha fique tão comprida que arraste no chão. Um corte preciso no tornozelo, por outro lado, fará com que pareça mais esguio e arrumado.

Recomendados

Da mesma forma, outra das chaves fundamentais para usar calças brancas nesta primavera de 2024, se você tem curvas, é escolher adequadamente a roupa íntima. Esta deve ser branca, nude, bege, rosa ou similar, para criar um efeito de camuflagem. Além disso, procure que não tenham detalhes de costura visíveis, nem abaulamentos, de preferência com bordas cortadas a laser que proporcionam um acabamento suave e discreto, em tecidos leves.

Além disso, como o branco gera volume e luminosidade, combine-os com peças em tons neutros para criar equilíbrio visual e destacar suas curvas com elegância. Esses tons ajudarão a realçar a cor da calça e criar um visual sofisticado.

Se você tem medo de usar suas calças brancas porque não se sente tão segura de si mesma, você pode combiná-las com um blazer oversized que ajude a disfarçar a área abdominal ou os glúteos.

Por último, não se esqueça de incorporar acessórios chamativos que se destaquem, como uma bolsa colorida ou sapatos de salto alto se quiser elevar o nível do visual e não torná-lo tão clássico.