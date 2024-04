Cinco sinais verão a sua sorte brilhar antes da alinhamento planetário

Cinco pontos brilhantes iluminarão o céu pouco antes do amanhecer em 20 de abril. Trata-se de cinco planetas que se alinharão para oferecer um grande espetáculo. Estes serão Vênus, Mercúrio, Netuno, Marte e Saturno, de acordo com as informações fornecidas pelo portal de astronomia Star Walk. Todos estarão na constelação de Peixes e no dia anterior atingirão a conjunção.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

O seu parceiro ou grande amigo vai lhe dar uma grande surpresa que, possivelmente, fará você chorar de felicidade. Eles sabem muito bem o que alegra a sua alma e será exatamente isso que irão lhe oferecer, porque você merece. O amor que sentem por você é tão grande que desejam ver seus olhos brilhando. Será um gesto tão nobre que você não saberá como retribuir. O importante é que você não se sinta em dívida com eles, mas sim que esteja sempre grata e mantenha esse gesto em mente.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Algumas coisas no trabalho vão mudar para melhor, o que resultará em um aumento no que você ganha ou em ter menos carga de trabalho devido à contratação de mais pessoal. Você não terá mais que fazer o trabalho de três pessoas pelo valor de uma. Novamente, sua vida voltará ao equilíbrio, pois terá mais tempo para si e sua família. Você estará muito mais tranquila e sem tanta pressão. Sua saúde emocional também terá um bom alívio.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Você vai focar no seu bem-estar mental, por isso estará começando uma fase em que deixará para trás situações e pessoas que não acrescentam nada de bom à sua vida, que te desgastam. Você sabe que entrará num processo duro e bastante desconfortável para muitos, mas libertador para você. Estará no caminho certo e o seu indicador será o quão bem você está se sentindo à medida que os dias passam. Também tentará remexer no seu passado para encontrar respostas que te levem a ter uma versão melhor de si.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Você se destacou ao longo de todo esse tempo que está naquela empresa e agora colherá esses frutos, justamente quando mais precisa para enfrentar os problemas que tem em casa. O prêmio em dinheiro será mais do que merecido. Mas, além disso, você estará muito orgulhosa de si mesma e do que conquistou, uma prova fiel de que quando você deseja, você pode. Seus limites foram ultrapassados e isso lhe agrada, pois você sabe que tem muito mais a oferecer e, claro, na mesma medida, receber.

Peixes

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você está começando a se apaixonar pela organização em outras áreas da sua vida. Você vê que os resultados têm sido fabulosos, então está disposta a levar isso um pouco mais longe. Isso tem facilitado tudo para você e está disposta a continuar aprendendo outras maneiras de ter uma ordem eficaz. As pessoas ao seu redor vão parabenizá-la por seu grande progresso e pelas conquistas que obteve graças a esse aspecto.