Assim deve organizar a sua geladeira para garantir a correta conservação dos alimentos

Colocar os alimentos na geladeira tem sua ciência se você quiser cuidar da conservação dos alimentos, por isso, quando as geladeiras são novas, até possuem em algumas partes desenhos que ajudam a orientar o consumidor a armazenar os alimentos de maneira adequada, levando em consideração que a geladeira não mantém os mesmos níveis de frio, mas sim que existem seções projetadas especificamente para auxiliar na correta conservação dos alimentos fechados e abertos enquanto são consumidos em sua totalidade.

Como organizar os alimentos na geladeira?

Se lhe sobrou comida cozida e irá guardá-la em panelas ou pratos, coloque-os na prateleira superior da sua geladeira, pois esses alimentos abertos que devem ser mantidos frios precisam de maior cuidado com a temperatura, os produtos lácteos como iogurte, queijos, kumis, entre outros, vão na parte do meio, as carnes, frango e peixe que serão descongelados devem estar sempre sobre um recipiente que receba o líquido e vão na última prateleira para evitar que contaminem os outros ingredientes armazenados, enquanto as frutas e legumes devem ser organizados nas gavetas inferiores projetadas para conservá-las melhor, pois esta zona é a que recebe menos frio para evitar seu deterioro.

Há até mesmo algumas geladeiras que possuem uma gaveta extra na parte superior, onde devem ser colocados os embutidos como salsichas, presuntos, mortadelas, entre outros.

Que produtos vão na porta da geladeira?

Na porta devem ser colocados os produtos não perecíveis, como bebidas, geleias e molhos, pois é a área mais exposta às variações de temperatura a cada abertura, sendo os que, devido à sua conservação, não são afetados.

Lembre-se sempre de verificar o manual do seu refrigerador, pois muitas marcas incluem gavetas específicas para a conservação de alguns alimentos, dependendo da temperatura das seções do mesmo.