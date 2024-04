As revelações do tarot desta quarta-feira (17) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

As previsões do tarot desta quarta-feira (17) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Um momento mágico cheio de reinvenção e crescimento pessoal espera por você. As estrelas estão a seu favor, basta ser discreto com seus sucessos para não despertar inveja. Uma reorganização de emprego está chegando com uma provável promoção.

Touro

Você receberá um convite para uma viagem com amigos, aceite! Isso o ajudará a renovar suas energias. No amor, é hora de esquecer quem não combina com você, focar na sua estabilidade emocional e amar-se primeiro, antes de procurar outro parceiro.

Gêmeos

Lembre-se de que a verdadeira grandeza reside na humildade e na bondade. Deus lhe dará um presente nestes dias que o encherá de alegria, mas não caia no egocentrismo. Uma semana cheia de pressão espera por você.

Câncer

Não se deixe consumir pela busca por dinheiro e reconhecimento profissional, é hora de deixar o negativo para trás, renovar-se e aproveitar a vida de uma forma mais descontraída. Uma semana te espera com alguns obstáculos no trabalho e nos estudos.

Com informações do site Nueva Mujer