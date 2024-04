As calças baggy de cintura baixa serão a nova sensação

Vida longa ao denim! Em 2024, os jeans e tudo relacionado a este famoso tecido serão tendência e não podemos estar mais felizes com essa notícia, pois parece que a moda está nos dando opções para priorizar nosso conforto e misturá-lo com muito estilo.

Foi no ano passado que celebridades como Shakira e Jennifer Lopez popularizaram as baggy jeans através de looks descontraídos para saídas casuais. No entanto, o retorno dos estilos dos anos 2000 ou Y2K gerou opiniões divididas.

Baggy jeans Pinterest (Pinterest)

Por um lado, a nostalgia de trazer de volta estilos que foram usados por ícones como Britney Spears ou Paris Hilton e, por outro lado, o medo de usar roupas que não favoreçam o corpo. Os mom jeans ajudavam a estilizar a figura e a esconder as gordurinhas, enquanto essa moda dos anos 2000 propõe o uso de roupas que ficam na altura do quadril, o que pode causar certa insegurança. Mas não se preocupe, aqui estão as chaves para usá-los como uma especialista.

As calças baggy serão tendência em 2024

As ‘baggy jeans’ continuarão sendo tendência este ano. Sem dúvida, o oposto dos skinny vem para quebrar estereótipos e mostrar que o estilo largo também pode parecer sexy e até elegante com os elementos certos.

Este tipo de calças é caracterizado pelo seu corte largo com queda solta, não se ajusta às pernas como os skinny, mas ajuda a realçar a cintura, por isso é sempre recomendável combiná-las com peças justas na parte de cima que permitam mostrar a sua figura sem a necessidade de usar peças reveladoras como vestidos curtos ou minissaias.

Como combinar calças jeans largas de cintura baixa?

Se quiser aderir a uma das tendências mais confortáveis e chiques de 2024, aqui estão as dicas para usar 'baggy jeans' de cintura baixa sem perder o estilo. Entre os benefícios de adicionar esta peça aos seus looks está a possibilidade de realçar sua figura e liberar seu lado mais sexy, além de ser muito confortável.

Aqui estão alguns exemplos de como usar calças baggy de cintura baixa sem perder elegância ou parecer desarrumada.

Diga sim aos jeans folgados com blazer

Vista um par de jeans baggy claros com um top esportivo e adicione um blazer, garanto que essa combinação será infalível para um look cheio de estilo, adicione tênis para manter essa essência confortável.

Use um espartilho para dar um toque de sensualidade

Combine os seus jeans largos com um corset para dar um toque de sensualidade ao seu visual, além disso, o uso de peças justas na parte de cima fará com que a sua cintura se destaque.

Para climas incertos

Opte por um trench coat, um top curto ou com laços e uma calça baggy, complemente com stilettos e estará pronta com um visual semiformal para climas incertos.

Você não precisa mostrar demais

Opte por um top de pescoço halter que destaque sua figura e dê destaque a suas calças baggy, dependendo da ocasião escolha o calçado, seja tênis retro, stilettos ou pumps.

Um visual casual

Também pode combiná-lo com peças de malha se vive em áreas com climas incertos, neste caso foi usado um suéter de decote largo e jeans largos.