Colar de âmbar Âmbar em colares e pulseiras, a melhor opção para equilibrar as energias (Foto de Cottonbro Studio en Pexels y de Freepik)

Combinar moda e proteção é possível. O mercado oferece uma alternativa bastante atraente, que são os colares e pulseiras de âmbar, que é uma resina fossilizada composta por uma variedade de pinheiros, que tem sido usada desde tempos imemoriais para afastar energias negativas e potencializar o positivo, para atrair a prosperidade. Diz-se também que tem propriedades curativas.

É muito chamativo, pois tem uma cor dourada, com grande luminosidade, por isso uma forma de usá-lo é através de colares e pulseiras. Nah Kin, Psicóloga e criadora de terapias multidimensionais, evolutivas e ascensionais, detalhou em seu canal do Youtube Ahau Spirit o âmbar, especialmente como pulseiras, "ajudando a aumentar a energia vital em todo o organismo, nutrindo-o com uma energia poderosa, absorvendo melhor os nutrientes dos alimentos".

Nah Kin afirmou que, além disso, "amplifica a capacidade pulmonar, melhora a respiração para elevar o sistema imunológico" e fortalece o organismo. Outra vantagem é que "aumenta a capacidade de energia, ou seja, melhora o humor, dá força, melhora a resposta à vida", e como tem uma conexão com o Sol, purifica as energias "elevando o campo vibratório, fazendo com que qualquer energia tóxica ou virulenta fique distante, protegendo o campo de energia vital".

Recomendados

Embora a cor mais comum seja o amarelo-alaranjado, existem outros tons como o branco opaco, azul, verde e preto. Acredita-se que existam cerca de 10 matizes. Especialistas apontam que entre suas propriedades destaca-se como analgésico natural, também como calmante, por isso é comum que os bebês o usem, principalmente no processo de dentição.

No que diz respeito à saúde mental, acredita-se que ordenar a mente e libertá-la de pensamentos negativos. A nível corporal, alguns afirmam que equilibra os ácidos que entram na corrente sanguínea, estimula a tireoide, reduz a inflamação, baixa a febre, diminui o estresse e a depressão, além de ser usado para acalmar a asma.

Como cuidar de uma pedra de âmbar

De acordo com o portal Coco bebé, esta resina requer cuidados específicos para garantir o seu estado, especialmente quando faz parte de um acessório como um colar ou pulseira. Eles sugerem evitar produtos químicos para a limpeza, como sabonetes, e também não expô-la a altas temperaturas. Para manter o brilho, basta mergulhá-la em água fria exposta ao sol por cerca de 15 minutos, e depois polir com um pano de camurça, como o usado para limpar óculos. Também é possível aplicar um pouco de óleo de amêndoas ou azeite.

Os colares de âmbar são um presente maravilhoso, especialmente para bebês, porque não se desgastam e são muito duráveis.