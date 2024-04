A ciência por trás do chá: as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias dos favoritos do outono

As propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias dos favoritos do outono Pexels

O chá tem sido parte da rotina humana há séculos. Parte fundamental de rituais e cerimônias, e também um forte aliado da saúde. Diferentes infusões têm grandes propriedades que ajudam nosso organismo. De acordo com um estudo do Centro John Innes em Norwich (Reino Unido), até mesmo existem infusões com propriedades anticancerígenas, e convenhamos que os britânicos sabem muito sobre chá.

Em uma temporada mais fria, como o outono que agora começa no hemisfério sul, o consumo desta bebida aumenta. Os especialistas neste chá, Adagio Teas, até têm uma coleção especial para esta temporada: Sabores de Outono. Ao integrar esses chás em sua rotina diária, você poderá desfrutar de seus maravilhosos benefícios para a saúde, cujo principal benefício é que contribuem para fortalecer o sistema imunológico de forma natural e deliciosa.

Chás são uma boa experiência com a volta do outono

Por exemplo, eles têm a infusão Pumpkin Spice (à base de chá preto) para começar o dia com energia. Entre os benefícios do chá preto, mencionados pelos pesquisadores britânicos destacados, destaca-se que é um poderoso antioxidante e previne o envelhecimento. Também melhora a saúde do coração, reduz o colesterol, a pressão arterial e o risco de ataque cardíaco.

Recomendados

Outros estudos indicam que o consumo de chá preto favorece a digestão, a saúde intestinal e a imunidade, e também aumenta a concentração, o desempenho cognitivo e o estado de alerta. A coleção de Adagio Teas também inclui a infusão Cozy Fall, à base de chá verde.

O chá verde, de acordo com o estudo mencionado do Centro John Innes em Norwich (Reino Unido), também tem benefícios muito poderosos para a saúde. O chá verde é uma das bebidas antioxidantes mais populares do mundo. É produzido com as folhas da planta Camellia sinensis e seu consumo é considerado benéfico para a saúde, conforme o capítulo "O chá verde e seus inúmeros benefícios para a saúde" do livro "Avanços recentes nos benefícios para a saúde do chá" (2022), conforme indicado em um artigo da National Geographic.

Chás podem possuir diversas propriedades benéficas à saúde

O chá branco, presente na proposta Cores de Outono, também é antioxidante. Mas oferece mais benefícios. Além do efeito anti-envelhecimento, o chá branco pode ser usado para manter a pele bonita e saudável. É eficaz na reparação e recuperação da pele danificada, também devido ao seu alto poder antioxidante. Além disso, a pele fica protegida contra os efeitos indesejados da exposição à radiação ultravioleta do sol, que pode estar associada a um aumento de radicais livres no corpo.

Segundo a organização Salud Responde, seus benefícios também contribuem para o sistema imunológico. Muitas doenças são causadas por agentes patogênicos como micro-organismos que afetam o sistema imunológico, causando infecções e prejudicando o funcionamento normal do organismo. A ação antibacteriana do chá branco é capaz de proteger nosso organismo da ação de bactérias e outros tipos de germes causadores de doenças.

O chá verde é ideal para consumir depois de uma noite de excessos | Pexels (Pexels)

Ingredientes do chá:

Cores de Outono: chá branco, chá verde, laranja, pedaços de maçã, folhas de framboesa, framboesas e sabor natural de tangerina, romã e pera.

Abóbora com Especiarias: chá preto, canela, gengibre, cravo, cardamomo e flores de calêndula, com sabor natural de especiarias de abóbora.

Aconchegante Outono: chá verde Gunpowder, pedaços de maçã, canela, rosa mosqueta, flor de calêndula, pétalas de rosa e sabor natural de creme brulée.