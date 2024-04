4 rituais para atrair abundância e sucesso durante a chuva de meteoros dos próximos dias

Um dos espetáculos mais belos e românticos que ocorrem no céu noturno são as chuvas de meteoros. E neste mês de abril teremos uma das mais marcantes, as Líridas, onde veremos de 10 a 20 meteoros brilhando no céu para realizar nossos desejos.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer,os meteoros Líridas são fragmentos do cometa C/1861 G1 Thatcher, um cometa de longo período que orbita o Sol uma vez a cada 415 anos.

Do ponto de vista espiritual, a chuva de meteoros representa a conexão com o divino e a alma humana, por isso, ao olharmos para o céu, reconhecemos a vastidão do universo e as nossas próprias emoções e medos interiores.

É por isso que até o dia 25 de abril, se você vir as Líridas voando pelo céu, faça um desejo com estes quatro rituais para atrair abundância para você:

Ritual para harmonizar sua energia

Em um espaço tranquilo, acenda uma vela roxa e saboreie um chá de menta para estimular a harmonia nos relacionamentos e no ambiente. Medite e pense coisas positivas e peça com fé que elas se tornem realidade.

Ritual de meditação

Sente-se sob o céu estrelado e pratique meditação. Visualize as estrelas passando à sua frente e sinta como você se conecta com a energia do universo.

Ritual de manifestação

Escreva suas intenções e desejos em um pedaço de papel. Durante as noites de queda de estrelas, olhe para o céu e, ao ver uma estrela cadente, queime a folha para manifestar seus desejos ao universo.

Ritual de gratidão e abundância

Reflita sobre o que você é grato e escreva seus pensamentos em um pedaço de papel. Queime o papel em uma tigela à prova de fogo como forma de gratidão ao universo.

Aproveite a energia mística das chuvas de meteoros líridas para se conectar com o divino e pedir abundância para você e os seus. Que este fenômeno celestial inspire e guie você em seu caminho espiritual.

Com informações do site Nueva Mujer