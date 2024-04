Os tênis brancos não podem faltar no teu guarda-roupa e serão a sensação de 2024

Os tênis brancos estão sempre na moda, não importa o clima, estação ou momento do ano. Por alguma razão, conseguiram se tornar peças básicas do guarda-roupa para exibir um visual confortável e chique sem muito esforço.

Essa é a razão pela qual tênis de marcas como Adidas, Nike, Converse ou Puma se tornaram tão populares, eles tinham tudo, eram confortáveis, suficientemente versáteis para combinar com qualquer outro visual e também permitiam que as mulheres deixassem para trás os dolorosos saltos altos que para muitas não só são difíceis de andar, mas também um verdadeiro pesadelo.

No entanto, desde o ano passado já se previa o aumento de um par de tênis brancos que surgiram nos anos 50 e que prometem roubar a coroa de todos os anteriores em 2024. Portanto, prepare-se para quebrar uma das regras de ouro da Carolina Herrera apostando num estilo jovem que também traz aquele toque de luxo discreto ao seu visual, tenho certeza de que você vai querer experimentar cada visual com estes famosos tênis.

Os tênis brancos retrô estarão na moda em 2024 Pinterest (Pinterest)

Os tênis brancos que serão um sucesso em 2024

Os tênis brancos não são apenas versáteis, também se tornaram sinônimo de elegância e sofisticação, permitindo elevar os looks.

Pouco a pouco, este calçado passou de ser considerado para desportistas a mudar o seu foco para ser usado nas ruas por amantes da moda, que foram responsáveis por detonar a popularidade deste calçado que tem sido amado por membros da realeza, celebridades de Hollywood e uma infinidade de especialistas em moda que só nos fazem desejar copiar seus outfits.

Este ano, os meios especializados em moda preveem o sucesso dos famosos tênis retrô ‘Adidas Samba’, que surgiram nos anos 50 e consolidaram seu nome nos anos 90, sendo orgulhosamente usados por celebridades como Hailey Bieber, Bella Hadid, Kate Moss, Kendall Jenner, e até mesmo a própria Clara Chía Martí.

Como combinar os famosos Adidas Samba?

O melhor de tudo é que, os 'Adidas Samba' são tão versáteis quanto qualquer outro modelo e combinam com absolutamente tudo, então você não precisará se preocupar com o que vestir ou seguir regras exatas sobre como combiná-los. Aqui estão algumas ideias para elevar seu visual, se você já sucumbiu a essa tendência, e você não precisará gastar muito para conseguir isso.

O melhor amigo do blazer

Se quiser dar aquele toque semi formal ao seu visual ou com um toque glam, combine jeans com uma blusa leve e um blazer. Adicione o toque final, os famosos Adidas Samba, e brilhe.

Junte-se à tendência de roupas de alfaiataria

O colete de alfaiataria com calças de pregas serão a sensação desta temporada, o melhor calçado para parecer confortável e chique são os seus tênis brancos, combinam com tudo e ficam incríveis.

Perfeita para ir ao escritório

Se houver uma chave para usar esses tênis em particular, é combiná-los com roupas neutras, pois os looks se tornam ainda mais sofisticados, neste caso uma camisa listrada verticalmente, uma calça formal e uma pequena bolsa são perfeitos para ir ao escritório.

Não se esqueça da sua saia de ganga

Escolha a sua versão favorita, neste caso, esta com abertura que deixa as pernas à mostra, combine com um top que contraste com os seus tênis.

Está à procura de algo descontraído com jeans?

Aposte por este visual com top esportivo, camisa, calça jeans e tênis brancos ‘retrô’, é um visual chique para um passeio casual, além de ser leve e confortável.