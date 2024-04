Os melhores dias para cortar o cabelo em abril de 2024 de acordo com as fases da lua

Os melhores dias para cortar o cabelo em abril 2024, segundo as fases a lua | Las fases de la Luna pudieran influir en el crecimiento del cabello. (Freepik)

Se estiver pensando em cortar o cabelo em abril de 2024, dizemos quais são os melhores dias para fazê-lo, de acordo com as fases da lua. Embora muitas pessoas não acreditem nesta teoria, realmente garantem que este astro tem muita influência na rapidez com que o cabelo crescerá em seguida.

Não há nenhum estudo científico que apoie essa afirmação, mas aqueles que o experimentaram dizem que é infalível e se você quiser verificar por si mesmo, aqui está o que deve fazer.

Dias para cortar o cabelo em abril de 2024 de acordo com as fases da lua

Bem, é fundamental saber que a Lua cheia e o Quarto Crescente são os melhores momentos para cortar o cabelo. Isso corresponde ao dia 6 de abril de 2024, outros bons dias são terça-feira, 16, e quarta-feira, 17.

Recomendados

Estes são os melhores dias para uma renovação de estilo | (Freepik)

No entanto, não será a única janela disponível para fazer uma mudança de visual. "Se você quer cortar ou cuidar do seu cabelo, marque uma consulta nos dias 27 e 28 de abril, que é a Lua Crescente, pois neste período o cabelo crescerá muito mais forte e saudável", apontam do Glamour.

Sobre os dias em que você deve evitar usar uma tesoura ou navalha no seu cabelo para que não acabe em tragédia, são: 20 de abril, que é Lua Nova e 13 de abril, que é Quarto Minguante, que farão com que cresça lentamente e desarrumado.

Preste atenção a estas datas o máximo possível se você busca que seu cabelo cresça saudável | ((Freepik))

Nestas datas, você pode cuidar do seu cabelo de uma maneira diferente. Por exemplo, aplicando máscaras capilares naturais para manter o cabelo brilhante e nutrido, ou fazendo uma renovação com tintas e madeixas, que não envolvem mudanças no comprimento ou nos centímetros.

No entanto, a exceção a este último conselho é a Lua Minguante, onde não é aconselhável mexer no seu cabelo de forma alguma, aplicando apenas massagens capilares ou esfoliações que ajudem a melhorar a circulação sanguínea nesta data, e assim, ter uma cabeleira saudável.