Horóscopo de hoje e o impacto da má sorte que você deve evitar nesta terça-feira, 16 de abril

Áries

Esta terça-feira você terá uma aura de má sorte, o que pode atrair tudo de negativo. Tente manter a calma com seus colegas de trabalho. No amor, evite conflitos com seu parceiro por bobagens, pois tudo pode acabar muito mal.

Touro

Se quiser evitar que tudo dê errado, é melhor ter muito cuidado nesta terça-feira. No amor, é melhor não ir ao encontro que tinha planejado, pois as coisas podem correr mal hoje. É melhor adiar o encontro para evitar o pior.

Gêmeos

As tensões com certos familiares estão aumentando e o melhor para evitar a má sorte neste dia é não se encontrar com essas pessoas. No amor, se quiser evitar as más energias, é melhor usar amuletos para se proteger e estar em paz.

Câncer

Há pessoas que querem te fazer mal nesta terça-feira e é melhor que você carregue alguns amuletos de proteção para que nada te afete. No amor, você deve entender que quando alguém não quer estar com você, é melhor deixá-lo ir, e este será o dia apropriado, pois se não você vai se machucar.

Leão

Se não quiser ter má sorte nesta terça-feira, é melhor se manter longe daqueles que têm más vibrações e que você sabe que apenas te invejam, pois vão querer te enviar toda a sua má energia. No amor, tenha muito cuidado com quem você acha que é o amor da sua vida, pois pode te surpreender de forma desagradável.

Virgem

Alguém da sua família quer que as coisas corram muito mal para você e hoje será o dia em que levará a cabo o plano para te desacreditar no trabalho e te prejudicar, por isso deve estar alerta. No amor, deve evitar se encontrar com essa pessoa do passado, pois não te trará nada de bom hoje.

Libra

Por muito tempo, você tem trabalhado duro para conseguir uma promoção e, embora ache que está prestes a conquistá-la, uma ação de um colega irá prejudicá-lo completamente, então você deve ter cuidado. No amor, é melhor deixar ir esse relacionamento tóxico que hoje pode chegar ao seu pior ponto, então é melhor estar sozinho.

Escorpião

A semana começou com uma sorte, mas tudo se transformará no trabalho quando você receber um golpe duro de quem menos esperava, então você deve estar alerta. No amor, o mais saudável é entender que o amor da sua vida ainda não chegou, então não se contente com qualquer coisa, e não desanime, pois ele virá, mas não será hoje.

Sagitário

Você tem muitas expectativas para esta terça-feira porque é um dia crucial no escritório, mas mesmo que as coisas não saiam como esperado, tenha paciência, pois tudo vai melhorar. No amor, evite verificar o celular do seu parceiro e tenha mais confiança, pois isso pode levar à ruptura sem motivo aparente.

Capricórnio

Os problemas com seus pais podem piorar seu dia, então é melhor tentar manter a paz e ceder para que as coisas melhorem. No amor, não seja tão possessivo(a) com seu parceiro(a) e dê o espaço que ele(a) tanto pede para que tudo progrida.

Aquário

Essa pessoa que tanto quer que você falhe no trabalho vai armar uma cilada para te fazer parecer mal, então não confie em ninguém e fique muito alerta. No amor, não se deixe manipular por essa pessoa que diz te amar, o melhor é deixar para trás esse relacionamento tóxico e buscar sua felicidade.

Peixes

As tensões na família e no trabalho aumentarão nesta terça-feira, mas o melhor que você pode fazer é deixar tudo fluir e não permitir que nada de ruim o afete para não ser derrotado. No amor, você descobrirá uma dolorosa traição por parte de seu parceiro, mas é o melhor que pode acontecer, pois abrirá os olhos e perceberá que está melhor sem essa pessoa.