O móvel ideal para o seu banheiro de acordo com os estilos de decoração

O banheiro é um espaço íntimo que merece refletir seu estilo pessoal. Ao selecionar móveis para esta área, é essencial considerar como eles se integram com o estilo de decoração que você prefere.

A Sodimac, a loja de melhoramento doméstico, estudou as últimas tendências em móveis de banheiro, adaptadas a seis estilos diferentes de decoração: Clássico, industrial, executivo urbano, nórdico, boho e vintage moderno.

Descubra como cada um destes estilos pode transformar o seu banheiro num santuário de bom gosto e conforto para um lugar tão privado.

Clássico

Evoca uma sensação de elegância atemporal e luxo discreto. Procure móveis com detalhes ornamentados, como pernas esculpidas e molduras decorativas.

Uma harmonia criada com móveis de madeira clara e torneiras em tons dourados ou prateados que complementarão perfeitamente este estilo.

Industrial

Destaca pela sua aparência urbana, inspirada em antigas fábricas e armazéns. Opta por acabamentos em metal e madeira áspera para evocar uma sensação de autenticidade e modernidade.

Uma pia com estrutura metálica exposta, torneiras com design industrial e acessórios com acabamentos desgastados vão adicionar um toque único e contemporâneo a este espaço.

Executivo urbano

Caracteriza-se por linhas limpas, materiais modernos e cores neutras. Para este estilo, ficam muito bem os acabamentos em tons escuros, detalhes e acessórios em aço inoxidável e sistemas de iluminação embutidos que acrescentarão um toque de sofisticação, como espelhos com iluminação LED.

Nórdico

Inspirado pela natureza, é caracterizado pela sua simplicidade e funcionalidade. Escolha linhas limpas e acabamentos em tons claros nos móveis que selecionar.

Uma pia suspensa de madeira clara e acessórios de cerâmica branca criarão um ambiente sereno e acolhedor.

Boho

Os detalhes artesanais e elementos naturais que inspirem liberdade darão a este ambiente. Um móvel de bambu com lavatório de pedra e acessórios étnicos acrescentarão um toque de ecletismo e calor ao teu banheiro boêmio.

Vintage moderno

Este estilo vintage combina elementos do passado com toques contemporâneos, então opte por móveis com linhas retrô e acabamentos em tons pastel.

Um móvel de lavatório com pés de garra e torneiras com design vintage reinterpretadas em materiais modernos criarão um banheiro com charme vintage e elegância moderna.