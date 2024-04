Inovação das unhas francesinhas naturais e minimalistas

Se você é fã das unhas delicadas e minimalistas, temos a inovação da temporada: as unhas francesinhas naturais, que se tornaram uma tendência entre celebridades e influenciadores. Elas transmitem naturalidade, não importa a cor ou como você as combine, pois você pode usá-las em sua versão mais clássica ou brincar com elas.

De acordo com a Harper's Bazaar, uma das precursoras deste estilo é Hailey Bieber, que motivou milhares a aderir a este visual que é versátil e perfeito para compromissos tanto de dia como de noite, independentemente da temporada do ano.

Unhas francesas desnudas

A mesma fonte descreve-as como “um designer que tem como base a unha francesa tradicional de cor rosa com bordas em branco ou bege claro, mas com um toque renovado muito mais sofisticado”.

As unhas francesas nuas procuram suavizar gentilmente a linha entre a base transparente da unha e as pontas para que a transição entre elas seja sutil. Elas se assemelham à técnica de unhas ombré, mas são combinadas de forma excelente com o tradicional francês.

"Trata-se de fazer com que a ponta da unha fique mais clara do que o resto, mas de forma sutil, sem que seja perceptível", afirmam, por isso manter-se na mesma gama cromática é uma dica fundamental para que fiquem perfeitas.

As especialistas em design de unhas recomendam aplicar uma camada de brilho transparente por cima "para adicionar luminosidade e prolongar a duração dos esmaltes", especialmente em mulheres com unhas alongadas.

Isso não será contraproducente para o visual, pelo contrário, “o resultado é uma unha nude, mas com um toque de sofisticação que, sem dúvida, as francesas adoram e será a favorita do resto das mulheres do mundo nesta temporada″.