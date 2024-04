Cinco vitaminas que podem levar os pacientes a uma overdose

Você pode consumir muitas coisas boas quando se trata de certas vitaminas e minerais. E as consequências podem ser muito mais graves do que um desconforto estomacal.

“Definitivamente queremos que as pessoas tenham cuidado com as [vitaminas lipossolúveis] porque simplesmente se acumulam no sistema, e são essas que podem causar mais toxicidade em excesso”, disse o Dr. Wendolyn Gozansky, geriatra e diretor de qualidade da Kaiser Permanente, à AARP.

As vitaminas são divididas em duas categorias

Solúveis em água e solúveis em gordura. As vitaminas solúveis em água não são facilmente armazenadas no corpo e podem ser eliminadas por lavagem.

Incluem vitamina C e vitaminas B (como folato, biotina, tiamina, niacina e mais), de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde.

As vitaminas lipossolúveis, por outro lado, são armazenadas mais facilmente, o que também significa que podem se acumular e causar toxicidade. Em geral, a pessoa saudável média não precisa tomar suplementos adicionais.

Mas isso não impede as pessoas de o fazerem. Entre as pessoas com 20 anos ou mais, quase 58% relataram ter tomado algum tipo de vitamina ou suplemento nos últimos 30 dias, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. O uso foi maior entre as mulheres (63%) do que entre os homens (51%).

Embora os multivitamínicos geralmente sejam seguros e um suplemento ocasional provavelmente não cause muito dano, alguns excessos de vitaminas ou minerais podem causar estragos em seu corpo. Veja o que você precisa saber sobre cada um deles.

Cálcio

O que está presente no leite faz bem ao corpo, mas apenas quando consumido em quantidades adequadas. O cálcio é o mineral mais abundante encontrado no corpo, de acordo com os CDC, mas isso não significa que você pode consumi-lo sem parar.

Aproximadamente 98% do cálcio é armazenado nos ossos, mas também é importante para a saúde dos dentes e outras funções vitais, como a contração dos vasos sanguíneos e a coagulação do sangue.

E consumir em excesso (geralmente através de suplementos e não bebendo copos de leite) pode causar danos graves. Os sintomas de uma overdose podem incluir dor abdominal, náuseas, vômitos e até cálculos renais e problemas cardíacos, de acordo com a AARP.

"Qualquer quantidade acima de 2200 miligramas por dia, começamos a nos preocupar com desconforto estomacal ou predisposição potencial para desenvolver cálculos renais", disse Gozansky.

Em geral, as pessoas precisam de 1.000 a 1.200 mg por dia, dependendo da idade e do sexo. Além do leite, outros produtos lácteos como o iogurte podem ajudá-lo a alcançar essa quantidade.

Ferro

Embora os níveis baixos de ferro possam causar anemia, que pode ser uma condição grave, a maioria das pessoas não sofre desse problema. Você pode obter ferro de vários alimentos, como carnes vermelhas, cereais fortificados, ostras, lentilhas e espinafre.

Em alguns casos, como durante a gravidez, pode ser necessário tomar suplementos de ferro, de acordo com os NIH. Mas na maioria das vezes, você não precisa. Ter excesso de ferro pode ter resultados desconfortáveis.

Além das náuseas, vômitos e diarreia associados a outras overdoses, o ferro também pode afetar alguns órgãos importantes. "Muito ferro pode causar problemas no fígado e no coração porque se deposita nos tecidos", disse Gozansky.

Os CDC recomendam de 8 a 18 mg por dia, dependendo da idade e do sexo.

Vitamina A

Você pode estar familiarizado com a forma cosmética da vitamina A, também conhecida como retinol, mas a vitamina em si é responsável por muito mais do que apenas combater rugas e envelhecimento da pele.

A vitamina A é outra vitamina lipossolúvel que pode causar toxicidade no fígado quando consumida em excesso.

“Pode ter alguns sintomas agudos como náuseas, vômitos, tonturas e visão turva”, disse ao AARP o Dr. Matthew Farrell, médico de família do Centro Médico Wexner da Universidade Estadual de Ohio.

Outros sintomas podem incluir fortes dores de cabeça e problemas musculares ou de coordenação. Com o tempo, uma overdose de vitamina A pode levar ao coma ou até mesmo à morte, embora a maioria das pessoas se recupere com a intervenção adequada.

Vitamina D

Frequentemente chamada de ‘vitamina do sol’, a vitamina D é única porque, embora possamos obtê-la dos alimentos, o corpo produz vitamina D a partir da exposição ao sol. Também é um dos tipos de suplementos mais comuns, de acordo com os CDC.

Obter vitamina D suficiente é essencial para os ossos, a função renal e a saúde muscular, mas um excesso pode causar problemas graves. "Não queremos que as pessoas consumam excesso de vitamina D porque isso também pode causar problemas com níveis elevados de cálcio no sangue", explicou Gozansky.

Em um estudo de caso de 2022, um homem britânico começou a tomar 150.000 UI de vitamina D por conselho de um nutricionista, ou seja, 375 vezes a quantidade diária recomendada.

Durante meses, o homem experimentou náuseas, vômitos, boca seca, diarreia e perda de peso. Quando finalmente chegou ao hospital, seus rins estavam falhando.

Na época, o médico legista até apontou em seu relatório: "Na minha opinião, há o risco de ocorrerem mortes no futuro a menos que sejam tomadas medidas". Para uma pessoa média, a quantidade diária necessária de vitamina D é de 600 a 800 UI.

Vitamina B6

Apesar de a vitamina B6 ser uma das poucas vitaminas solúveis em água nesta lista, o que significa que é muito difícil sofrer uma overdose apenas de fontes alimentares, ainda pode ser perigosa quando tomada em excesso. Tomar mais de 250 mg por dia pode causar danos nos nervos e dor, conforme relata a AARP.

Comer alimentos como grão-de-bico, fígado, atum e salmão será suficiente; você só precisa de 1,3 a 1,7 mg por dia, dependendo da sua idade.