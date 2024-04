As previsões do tarot desta semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

No tarotvocê obteve a carta “O Eremita”, o que implica que é um momento de resolver problemas pendentes com a força e tenacidade que o caracterizam. Ainda estamos no período de festa do seu aniversário, que será rodeado de pessoas queridas e com a possibilidade de uma viagem para curtir a vida.

Touro

Você obteve a carta “Ás de Paus”, então é hora de ter força e determinação em tudo que empreender. Você está em uma fase de crescimento profissional onde está destinado a ser um líder. Seu melhor dia é segunda-feira; Seus números mágicos são 24 e 27.

Gêmeos

A carta “O Mundo” apareceu no tarot, significa que você amplia seus horizontes, deixa de lado limitações e explora novos rumos, até mesmo em outros países. A carta incentiva você a continuar sua preparação pessoal e profissional, já que está em fase de crescimento.

Câncer

Você obteve a carta “O Mágico” no horóscopo do tarot, o que implica que seus desejos podem se manifestar, focar em suas metas e objetivos sem se distrair com situações amorosas que o perturbam. Seu melhor dia será a quinta-feira. Suas cores da sorte são amarelo e azul.

Com informações do site Nueva Mujer