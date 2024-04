A ciência reve quais são os três aromas que enlouquecem os homens

O aroma e o perfume são um dos complementos mais importantes para se destacar com nosso visual e imagem e para deixar um homem louco e apaixonado.

Eles podem ficar fascinados com a nossa beleza, cabelo, ou qualquer coisa, mas nada os derreterá como um bom aroma.

Recentemente, um estudo realizado pela Universidade de Londres revelou quais são os aromas que deixam os homens encantados e são três específicos.

Recomendados

O mais surpreendente é que não são os aromas que pensávamos, por isso aqui estão eles, caso queira conquistar um rapaz, aplique um perfume com esses aromas.

Estes são os três aromas que deixam os homens loucos

Ervas e amadeirados

Os perfumes com fragrâncias amadeiradas e herbais são os favoritos dos homens, conforme determinado pelo estudo, pois refletem liberdade, frescor e beleza.

Cheiros de cedro, alecrim, lavanda, flores, pinho e notas de aromas quentes e nobres enlouquecem os homens, então você pode optar por perfumes com essas fragrâncias e pode usar o Gucci Premiere Eau de Toilette da Gucci, Sandalo Eau de Parfum da Acqua di Parma ou Rochas Girl EDT Estuche.

Âmbar e baunilha

Também adoram fragrâncias que são doces e têm um aroma de baunilha e âmbar, pois são sensuais e atraentes para eles.

Está cientificamente comprovado que esses aromas despertam o interesse e o gosto dos homens por qualquer mulher que os use e os deixarão impressionados, e você pode usar Born in Roma Pink PP Donna da Valentino ou Vanilla Vibes da Juliette Has a Gun.

Menta e cítricos

Os cheiros cítricos também são irresistíveis para os homens, seja em perfumes com cheiro de laranja, limão ou bergamota, a famosa mexerica.

E, claro, o cheiro de hortelã estimula a atividade cerebral e gera bem-estar, por isso também será ideal para enlouquecê-lo se usar um perfume com este aroma, como o Light Blue Eau Intense da Dolce & Gabbana ou Fleur D’Oranger 27 da Le Labo.