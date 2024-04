5 perfumes femininos e poderosos que combinam melhor com jeans

Perfumes femininos para combinar com jeans | (Unsplash)

Se não sabia, os perfumes devem combinar com o que estamos vestindo, por isso apresentamos os que melhor combinam com jeans em geral. Seja em jaquetas, macacões ou tops, este tipo de tecido fica excelente com aromas mais frescos e femininos que equilibrem o conjunto.

Na verdade, os especialistas apontam que as notas aromáticas que melhor se adequam são as cítricas, para transmitir aquele toque rebelde que os caracterizou nos anos 90 e 2000. Hoje em dia, são um clássico que transmite juventude e explosividade.

Perfumes femininos para combinar com jeans

Tommy Girl da Tommy Hilfiger

O que amamos nesta fragrância são seus toques amadeirados, que se entrelaçam com as notas de saída de mandarina, groselha preta, bálsamo em flor e camélia. Tem um lado explosivo graças à sua dose de toranja, limão, menta, madressilva, rosa, lírio e violeta, além de um pouco de cedro e sândalo.

Recomendados

CK One da Calvin Klein

Se você procura algo mais leve, temos esta criação unissex mais cítrica e amadeirada, que foi elaborada com notas de abacaxi, bergamota, cardamomo, limão, noz-moscada, violeta, lírio, jasmim, sândalo, âmbar, almíscar, cedro, musgo de carvalho e chá verde.

Água de Toalete da Diesel

Entre os perfumes femininos para combinar com jeans, temos esta alternativa feita com notas de baunilha Bourbon de Madagascar e lavanda Diva da Provença, que foram criadas pela própria marca. É explosivo, jovial e vai chamar a atenção por onde passar.

Eau de Lierre da Diptyque

Este perfume é composto por gálbano, ciclame, madeira de palissandro e baga rosa, com um toque de hera, o que o torna muito particular. "Apresenta um acorde fresco e ligeiramente aquático, tão herbáceo quanto a seiva verde que sobe por uma videira", explica a Diptyque.

Fleur D’Oranger 27 da Le Labo

Por último, temos este perfume cítrico que se combina com “notas florais frescas e de limão, arredondadas por almíscar e os toques suculentos e ensolarados de bergamota e petit grain”, aponta o site oficial.