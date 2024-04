Suas sobrancelhas podem expressar muito mais do que você fala, tenha cuidado

Os seres humanos criaram e modificaram milhares de formas de se comunicar entre si, desde desenhar em pedras até mudar com um símbolo uma letra para ser mais universal. Apesar disso, uma parte do nosso corpo pode nos denunciar se não tivermos cuidado suficiente.

Na hora de expressar uma ideia, muitas pessoas costumam fazer gestos com as mãos e o rosto, o que é chamado de linguagem não verbal, e isso, por sua vez, constitui um percentual significativo na linguagem do dia a dia, já que podemos fazer sinais com as mãos, boca e sobrancelhas.

Estes últimos podem denunciar você quando estiver falando pois expressam surpresa, raiva ou tristeza sem precisar dizer uma palavra, apenas colocando-os na altura necessária para expressar o que se sente naquele momento.

Mais do que uma proteção

A evolução das sobrancelhas é uma resposta adaptativa a uma necessidade prática, como proteger os olhos do pó, do brilho do sol e, acima de tudo, do suor.

Pela sua forma curva, estes pelos corporais cumprem a função primordial de evitar que líquidos caiam nos olhos, desviando-os para os lados para evitar desconforto.

Depois, surgiu a ideia de que também serviam como um sinal de domínio entre nossos ancestrais. Esta teoria propunha que sua aparência mais proeminente e óssea, bastante distinta da atual, atuava como um sinal de agressividade destinado a garantir a sobrevivência da espécie.

Um sinal de expressão

As sobrancelhas desenham nossa expressão emocional. Dependendo da intenção, têm a capacidade de complementar ou até mesmo contradizer a linguagem verbal, pois contribuem com riqueza e complexidade às nossas interações diárias.

Franzir a testa para entender melhor

A pesquisadora Naomi Nota, da Universidade de Radboud, nos Países Baixos, descobriu que ao fazer perguntas informativas tendemos a franzir a testa de forma inconsciente, especialmente no início da pergunta. Esse gesto facilita significativamente a detecção e compreensão da intenção comunicativa.

Essa capacidade foi implementada em robôs para que aprendam a direcionar corretamente uma pergunta a um humano, identificando melhor se se trata de uma pergunta com o jogo de sobrancelhas e seus respectivos movimentos.