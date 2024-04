Quer ter uma horta em casa? Aqui te contamos quais hortaliças pode plantar em abril

Com o alto custo de frutas, legumes e hortaliças, muitas pessoas têm optado por ter uma horta em casa, inclusive aqueles que vivem em espaços mais reduzidos como apartamentos, têm procurado formas de criar uma mini horta e assim ter acesso a esse tipo de produtos de forma mais econômica e amiga do ambiente.

No entanto, para ter um jardim de sucesso, não basta apenas plantar qualquer coisa a qualquer momento do ano, por isso aqui contamos quais vegetais você pode plantar neste mês de abril, e como fazê-lo para que o processo seja bem-sucedido. No entanto, lembre-se de que é preciso ter paciência.

Em abril, é possível plantar desde alfaces até rabanetes

De acordo com o site Meteored.cl, com a mudança de estação em abril, é preciso tomar algumas precauções para evitar danos às plantações.

Recomendados

Assim, neste momento, é possível plantar vegetais de folhas verdes como alfaces, espinafres, acelgas e rúcula, plantas que prosperam em climas mais frescos e podem ser cultivadas em hortas urbanas.

Além disso, também é possível plantar brócolis, couve-flor, cenoura, rabanetes, cebolas e alho.

Por outro lado, a partir da conta no X (exTwitter) Chile Huerta, também fornecem uma série de recomendações, lembrando que para um horta ser bem-sucedida, é necessário preparar o solo adequadamente, limpando o local e afrouxando a terra, entre outras coisas.

Também é importante ter em mente que é necessário controlar as pragas e doenças nas plantações, e garantir uma irrigação eficiente, sem afogar as plantas ou deixá-las secar, portanto é aconselhável obter orientação ao tentar cultivar algo por conta própria.

A criação de uma horta urbana também é uma ótima oportunidade para ensinar às crianças e adolescentes como as plantas se desenvolvem e como devem ser cuidadas para produzir frutas e vegetais.