Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 14 a 20 de abril de 2024

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma. Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

É uma etapa de arrependimento pelos erros cometidos e nesse momento de reflexão você buscará se direcionar para avançar em direção à abundância e ao amor. Esteja em harmonia.

Touro

Deixar o passado de lado e buscar um relacionamento mais próximo com fé e amor fará de você uma pessoa abençoada e de muito sucesso. Tenha o dom da sabedoria para agir nos momentos difíceis.

Gêmeos

Existem situações que te levam a mudar e seguir um caminho diferente. Não se sinta mal se não conseguir o que deseja, sempre há soluções e você as encontrará à medida que se esforça para melhorar como pessoa. O coração ajudará a saber como agir.

Câncer

Sutileza e prudência devem ser os elementos neste momento para avançar nos seus objetivos. Não deixe que o que os outros digam ou façam o impeça em seu caminho.

Leão

O amor e o compromisso com seus entes queridos lhe dão muita força para lutar por aquele objetivo que o levará à prosperidade. A humildade e a generosidade devem estar sempre presentes.

Virgem

Sua força de vontade e liderança é o que os mantém em movimento. Você é inteligente e gentil e isso o ajudará a encontrar o caminho para o sucesso.

Libra

Você é um ser maravilhoso e por isso tem que refletir e entender que merece o melhor. Não deixe que o desânimo e o medo o impeçam em seu caminho e também não deixe que outros o machuquem.

Escorpião

É um momento de muita força e poder por tudo está correndo como você esperava, mas não se pode perder a humildade e a generosidade. Seu coração tem que ser forte, mas também amoroso.

Sagitário

Você é a única pessoa que pode encontrar a solução para aquele problema que o paralisa. Não deixe o desespero tomar conta de você e apenas reserve um tempo para refletir e seguir em frente.

Capricórnio

Você irradia energia positiva, sente que ter alcançado seu objetivo o liberta de um enorme fardo e agora pode seguir em frente com tranquilidade e gratidão. No entando, você deve sempre agir com cautela.

Aquário

Determinação e firmeza devem ser suas armas para conseguir resolver o que o preocupa e que é importante para que a harmonia e o sucesso cheguem à sua vida.

Peixes

Encha-se de coragem para aceitar seus erros e com humildade resolver todos os problemas para que você esteja no caminho da prosperidade e da abundância.