As revelações deste domingo (14) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Seja prudente e evite emprestar dinheiro para proteger sua energia. Deixe o passado de lado e aproveite o presente com seu parceiro. Haverá amores apaixonados pelos solteiros, abra seu coração para novas conexões e experiências. Mude seu visual, e ative seu corpo com exercícios. Tenha cuidado com as pessoas que você convida para sua casa, mantenha a confiança, mas não se exponha. Compre uma bicicleta e aproveite o ar livre.

Recomendados

Escorpião

Você enfrentará uma pendência com um ex, buscará uma solução pacífica e evitará conflitos. Concentre-se em suas responsabilidades e demonstre sua capacidade. Mantenha seu corpo e mente saudáveis, porque você já está com uma ótima aparência e se sente bem. Aceite o convite para ir dançar e liberar o estresse. Lembre-se que o descanso é necessário. Cuide do seu corpo com uma alimentação balanceada. Aproveite novamente os domingos no campo com a família.

Sagitário

Defina seus objetivos e crie um plano para alcançá-los. Você celebrará com amigos e familiares, desfrutará de sua companhia e criará momentos memoráveis. Compre roupas e tênis que façam você se sentir bem consigo mesmo. Use seu talento para se destacar e brilhar em tudo que você faz. Você terá sorte no amor, use vermelho ou azul para atrair novos relacionamentos. Seus números da sorte são 09 e 81.

Capricórnio

Evite provocações, mantenha a calma e não se deixe levar por emoções negativas. Tenha paciência no amor, deixe as coisas fluírem e não se pressione. Você receberá o convite para ir a uma festa, curtir a companhia e a diversão. Analise a oportunidade de negócio e tome uma decisão inteligente. Os números da sorte são 21 e 30. Use branco e vermelho para atrair harmonia e considere que Virgem e Áries trazem boas vibrações e compatibilidade amorosa. Aproveite com seus entes queridos.

Aquário

Você alcançará o crescimento econômico esperado, mas recomendo manter a discrição e focar no trabalho duro para prosperar. Renove seu estilo e fique radiante. Ajude um familiar, mostre seu apoio e generosidade. Desfrute de eventos e shows com seus entes queridos. Controle seu personagem, mantenha a calma em situações desafiadoras. Receba uma surpresa que o encherá de alegria e o encorajará a um novo relacionamento.

Peixes

É hora de você investir no seu crescimento, aproveitar as oportunidades e manter uma atitude positiva. Inscreva-se em um curso que o ajudará a elevar sua mente e espírito. Deixe de lado as memórias dolorosas e concentre-se no presente. A natação irá ajudá-lo a se manter saudável e em forma. Aproveite a companhia e a alegria em um aniversário. Cuide da pele e das unhas, consulte um médico para prevenir problemas.

Com informações do site Nueva Mujer