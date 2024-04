Shakira e suas 3 dicas para usar shorts e parecer mais alta e estilizada

Shakira e suas dicas ao usar shorts La famosa propuso una nueva alternativa en looks para salidas con amigas. (@shakira/Instagram)

Shakira não é apenas uma grande cantora, mas também uma referência de estilo para todas as mulheres. Para isso, a intérprete de Waka Waka não abre mão dos shorts, que aos 47 anos são uma ótima ferramenta para se manter fresca e confortável.

Com suas apostas, ele também nos lembra que não há limites de idade para brincar com a moda e que podemos nos arriscar sem pensar nos preconceitos da sociedade, pois há muitas maneiras de incorporá-los em nossos looks sem perder a elegância!

Shakira e seus looks com shorts para parecer mais alta

Com um suéter comprido e sapatos altos

Numa de suas apresentações musicais, a Shakira nos mostrou uma ótima maneira de usar shorts, e é através da combinação com outras peças-chave que fazem a diferença. Por exemplo, um casaco ou suéter longo é recomendado, pois ao descer mais abaixo do shorts, nos faz parecer mais altas. Outra vantagem é que ajudam a cobrir um pouco de pele, sem mostrar demais.

Recomendados

Além disso, isso será potencializado se você adicionar alguns saltos altos ou sapatos de salto, que farão suas pernas se destacarem e parecerem muito longas!

Os acessórios são protagonistas

Mas se preferir ficar com calçados baixos, também pode se inspirar na colombiana quando sai para passear ou tem muitos compromissos na agenda. Por exemplo, a vez em que combinou seus tênis rosas com uma bolsa da mesma cor. Os acessórios são importantes para elevar qualquer visual e deixá-lo mais vistoso, mesmo em suas versões casuais.

Monocromático

Claro que a Shakira também sabe que os looks monocromáticos alongam visualmente, especialmente se forem feitos com tons neutros como preto, branco, cinza, bege, entre outros. Isso adiciona um ar de sofisticação e sobriedade ao visual, que não passará despercebido.